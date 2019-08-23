Депутат сравнила возвращение Крыма в Россию с джазовой импровизацией

КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 23 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от Крыма Светлана Савченко сравнила возвращение Крыма в состав России с джазовой импровизацией.

"Одно из проявлений свободы это импровизация. Я сделаю политическую аналогию – точно так же, как это произошло с Крымом. Крым в России – это хорошая импровизация. Как и всякая хорошая импровизация, она была подготовлена долгими годами тренировок, репетиций, любви к этому. И когда этот момент пришел – мы вспомнили эту самую важную мелодию и сымпровизировали. Поэтому для меня Крым в России – это очень хорошая импровизация, есть брать аналогию с джазом", - сказала Савченко журналистам на пресс-конференции в Коктебеле по случаю открытия фестиваля Koktebel Jazz Party.

Международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party в 17-й раз пройдет 23-25 августа в Крыму. Организатором фестиваля выступает медиагруппа "Красный Квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party проводится при поддержке министерства культуры РФ. Музыкальным партнером фестиваля является Радио JAZZ. Фестиваль проводится при информационной поддержке международной медиагруппы "Россия сегодня".