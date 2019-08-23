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РИА Новости
Koktebel Jazz Party

Депутат сравнила возвращение Крыма в Россию с джазовой импровизацией

14:04 23.08.2019 (обновлено: 14:40 23.08.2019)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы РФ Светлана Савченко на пресс-конференции, посвященной открытию Международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party – 2019 в Крыму
Депутат Государственной Думы РФ Светлана Савченко на пресс-конференции, посвященной открытию Международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party – 2019 в Крыму
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Депутат Государственной Думы РФ Светлана Савченко на пресс-конференции, посвященной открытию Международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party – 2019 в Крыму
КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 23 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от Крыма Светлана Савченко сравнила возвращение Крыма в состав России с джазовой импровизацией.
"Одно из проявлений свободы это импровизация. Я сделаю политическую аналогию – точно так же, как это произошло с Крымом. Крым в России – это хорошая импровизация. Как и всякая хорошая импровизация, она была подготовлена долгими годами тренировок, репетиций, любви к этому. И когда этот момент пришел – мы вспомнили эту самую важную мелодию и сымпровизировали. Поэтому для меня Крым в России – это очень хорошая импровизация, есть брать аналогию с джазом", - сказала Савченко журналистам на пресс-конференции в Коктебеле по случаю открытия фестиваля Koktebel Jazz Party.
Дмитрий Киселев
Вчера, 13:44Koktebel Jazz Party
Киселев назвал Koktebel Jazz Party заметной экологической акцией
Международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party в 17-й раз пройдет 23-25 августа в Крыму. Организатором фестиваля выступает медиагруппа "Красный Квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party проводится при поддержке министерства культуры РФ. Музыкальным партнером фестиваля является Радио JAZZ. Фестиваль проводится при информационной поддержке международной медиагруппы "Россия сегодня".
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
За день до Koktebel Jazz Party: подготовка к главному событию лета в Крыму
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party продлится с 23 по 25 августа.

Баннер ежегодного международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party в Коктебеле
1 из 12

Международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party продлится с 23 по 25 августа.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

На фестивале выступят около двух десятков джазовых коллективов из России, США, Японии, Сингапура, Франции, Германии и других стран.

Подготовка к ежегодному международному джазовому фестивалю Koktebel Jazz Party в Коктебелe
2 из 12

На фестивале выступят около двух десятков джазовых коллективов из России, США, Японии, Сингапура, Франции, Германии и других стран.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

В этом году концерты пройдут на пяти площадках: к Главной и Волошинской сценам, коктебельским аквапарку и дельфинарию добавится новая сцена "Таврида-Арт".

Отдыхающие изучают схему площадки в Коктебеле, на которой пройдет ежегодный международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party
3 из 12

В этом году концерты пройдут на пяти площадках: к Главной и Волошинской сценам, коктебельским аквапарку и дельфинарию добавится новая сцена "Таврида-Арт".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Послушать выступления в дельфинарии можно будет в 14:00, на Волошинской сцене — с 15:00, в аквапарке — в 17:00.

Флаги с символикой ежегодного международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party в Коктебеле
4 из 12

Послушать выступления в дельфинарии можно будет в 14:00, на Волошинской сцене — с 15:00, в аквапарке — в 17:00.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Концерты на основной сцене будут начинаться в семь часов вечера и заканчиваться около полуночи.

Подготовка к открытию фестиваля Koktebel Jazz Party
5 из 12

Концерты на основной сцене будут начинаться в семь часов вечера и заканчиваться около полуночи.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Организаторы привезли в Коктебель 20 тонн мощного звукового и светового оборудования, которое поможет создать неповторимую атмосферу праздника джаза на открытом воздухе.

Подготовка к открытию фестиваля Koktebel Jazz Party
6 из 12

Организаторы привезли в Коктебель 20 тонн мощного звукового и светового оборудования, которое поможет создать неповторимую атмосферу праздника джаза на открытом воздухе.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Баннер ежегодного международного джазового фестиваля в Коктебеле.

Баннер ежегодного международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party в Коктебеле
7 из 12

Баннер ежегодного международного джазового фестиваля в Коктебеле.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Koktebel Jazz Party — больше, чем просто музыкальный фестиваль.

Подготовка к ежегодному международному джазовому фестивалю Koktebel Jazz Party в Коктебеле
8 из 12

Koktebel Jazz Party — больше, чем просто музыкальный фестиваль.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

24 августа гости Koktebel Jazz Party и волонтеры примут участие в забеге, во время которого соберут мусор в популярных туристических местах.

Подготовка сцены к ежегодному международному джазовому фестивалю Koktebel Jazz Party в Коктебеле
9 из 12

24 августа гости Koktebel Jazz Party и волонтеры примут участие в забеге, во время которого соберут мусор в популярных туристических местах.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Экологическая акция впервые пройдет в набирающем популярность формате плоггинга.

Подготовка к ежегодному международному джазовому фестивалю Koktebel Jazz Party в Коктебеле
10 из 12

Экологическая акция впервые пройдет в набирающем популярность формате плоггинга.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Кроме того, в дни фестиваля состоится волейбольный турнир KOKTEBEL JAZZ PARTY CUP 2019, присоединиться к которому смогут все желающие.

Подготовка к ежегодному международному джазовому фестивалю Koktebel Jazz Party в Коктебеле
11 из 12

Кроме того, в дни фестиваля состоится волейбольный турнир KOKTEBEL JAZZ PARTY CUP 2019, присоединиться к которому смогут все желающие.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Подготовка к международному фестивалю Koktebel Jazz Party 2019.

Подготовка сцены к ежегодному международному джазовому фестивалю Koktebel Jazz Party в Коктебеле
12 из 12

Подготовка к международному фестивалю Koktebel Jazz Party 2019.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
1 из 12

Международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party продлится с 23 по 25 августа.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
2 из 12

На фестивале выступят около двух десятков джазовых коллективов из России, США, Японии, Сингапура, Франции, Германии и других стран.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
3 из 12

В этом году концерты пройдут на пяти площадках: к Главной и Волошинской сценам, коктебельским аквапарку и дельфинарию добавится новая сцена "Таврида-Арт".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
4 из 12

Послушать выступления в дельфинарии можно будет в 14:00, на Волошинской сцене — с 15:00, в аквапарке — в 17:00.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
5 из 12

Концерты на основной сцене будут начинаться в семь часов вечера и заканчиваться около полуночи.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
6 из 12

Организаторы привезли в Коктебель 20 тонн мощного звукового и светового оборудования, которое поможет создать неповторимую атмосферу праздника джаза на открытом воздухе.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
7 из 12

Баннер ежегодного международного джазового фестиваля в Коктебеле.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
8 из 12

Koktebel Jazz Party — больше, чем просто музыкальный фестиваль.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
9 из 12

24 августа гости Koktebel Jazz Party и волонтеры примут участие в забеге, во время которого соберут мусор в популярных туристических местах.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
10 из 12

Экологическая акция впервые пройдет в набирающем популярность формате плоггинга.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
11 из 12

Кроме того, в дни фестиваля состоится волейбольный турнир KOKTEBEL JAZZ PARTY CUP 2019, присоединиться к которому смогут все желающие.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
12 из 12

Подготовка к международному фестивалю Koktebel Jazz Party 2019.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
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Koktebel Jazz PartyМинистерство культуры РФГосдума РФВладимир ПутинКрымРоссия
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