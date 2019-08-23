В постпредстве России раскритиковали фальсификацию истории в Евросоюзе

БРЮССЕЛЬ, 23 авг – РИА Новости. Инициаторы процесса фальсификации и переписывания истории, который идет в ЕС с подачи ряда его "молодых" членов, отравили климат двусторонних отношений и всю политику Евросоюза на российском направлении, говорится в распространенном в пятницу комментарии постпредства РФ при ЕС.

ЕС определил 23 августа "общеевропейским днем памяти жертв всех тоталитарных и авторитарных режимов". В распространенном в связи с этим заявлении ЕС говорилось, что "подписание пакта Молотова-Риббентропа между нацистской Германией и СССР в 1939 году открыло темную главу в европейской истории".

"23 августа – день, наиболее подходящий для иллюстрации процесса фальсификации и переписывания истории, который идет в течение многих лет в Евросоюзе с подачи ряда его "молодых" членов. На протяжении десятилетий мы с болью наблюдаем бесцеремонное передергивание фактов из истории Второй мировой войны, сюрреалистические войны с памятниками советским воинам-освободителям в ряде стран ЕС", - говорится в заявлении российского постпредства.

В нем отмечается, что "попытки руководства этих стран вымарать у своего народа память о собственной истории ради отказа от совместного прошлого с Советским Союзом выглядят отвратительно".

"Но, к сожалению, такова реальность. Реальность, которую по завершении Второй мировой войны даже в страшном сне не могли бы предвидеть европейские лидеры, в том числе отцы-основатели Европейского союза", - говорится в комментарии в связи с провозглашенным 23 августа "общеевропейским днем памяти жертв нацизма и сталинизма".

"Об этической стороне этого решения и говорить не приходится. Высшей степенью цинизма являются попытки грубо уравнять идеологии-антиподы, перечеркнуть память о подвиге Советской армии, сумевшей дать решающий отпор нацистской военной машине, как и о более 26 миллионов погибших советских граждан", - отметило постпредство.

Российские дипломаты подчеркнули, что "инициировавшие эти решения отравили не только климат двусторонних отношений, но и всю политику Евросоюза на российском направлении".