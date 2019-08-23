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РИА Новости

В постпредстве России раскритиковали фальсификацию истории в Евросоюзе

13:58 23.08.2019
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги возле Дворца Европы в Страсбурге
Флаги возле Дворца Европы в Страсбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
БРЮССЕЛЬ, 23 авг – РИА Новости. Инициаторы процесса фальсификации и переписывания истории, который идет в ЕС с подачи ряда его "молодых" членов, отравили климат двусторонних отношений и всю политику Евросоюза на российском направлении, говорится в распространенном в пятницу комментарии постпредства РФ при ЕС.
ЕС определил 23 августа "общеевропейским днем памяти жертв всех тоталитарных и авторитарных режимов". В распространенном в связи с этим заявлении ЕС говорилось, что "подписание пакта Молотова-Риббентропа между нацистской Германией и СССР в 1939 году открыло темную главу в европейской истории".
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"23 августа – день, наиболее подходящий для иллюстрации процесса фальсификации и переписывания истории, который идет в течение многих лет в Евросоюзе с подачи ряда его "молодых" членов. На протяжении десятилетий мы с болью наблюдаем бесцеремонное передергивание фактов из истории Второй мировой войны, сюрреалистические войны с памятниками советским воинам-освободителям в ряде стран ЕС", - говорится в заявлении российского постпредства.
В нем отмечается, что "попытки руководства этих стран вымарать у своего народа память о собственной истории ради отказа от совместного прошлого с Советским Союзом выглядят отвратительно".
"Но, к сожалению, такова реальность. Реальность, которую по завершении Второй мировой войны даже в страшном сне не могли бы предвидеть европейские лидеры, в том числе отцы-основатели Европейского союза", - говорится в комментарии в связи с провозглашенным 23 августа "общеевропейским днем памяти жертв нацизма и сталинизма".
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Путин призвал пресекать попытки фальсификации истории
"Об этической стороне этого решения и говорить не приходится. Высшей степенью цинизма являются попытки грубо уравнять идеологии-антиподы, перечеркнуть память о подвиге Советской армии, сумевшей дать решающий отпор нацистской военной машине, как и о более 26 миллионов погибших советских граждан", - отметило постпредство.
Российские дипломаты подчеркнули, что "инициировавшие эти решения отравили не только климат двусторонних отношений, но и всю политику Евросоюза на российском направлении".
"Напомним, что направление это развивалось весьма успешно. Призываем руководство ЕС вспомнить об этом и проявить здоровый прагматизм и мудрость, в наличии которых мы не сомневаемся. Пока", - говорится в комментарии.
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