На "Тавриде - Арт" установили инсталляцию в виде сидящего у моря человека

Инсталляция высотой 15 метров в виде человека, сидящего на берегу моря, на фестивале "Таврида - Арт"

СУДАК, 23 авг - РИА Новости. Масштабную инсталляцию высотой 15 метров в виде человека, сидящего на берегу моря, установили на площадке первого в России фестиваля творческих сообществ "Таврида - Арт", сообщил РИА Новости заместитель директора по внешним коммуникациям Центра развития культурных инициатив, представитель дирекции фестиваля "Таврида - Арт" Егор Лукьянчиков.

"Арт-обьект состоит из более чем 4,5 тысячи деталей. Его высота - 15 метров. Официальное название - "Человек, смотрящий в море", - сказал Лукьянчиков.

По его словам, инсталляция выполнена из полированных металлических прутьев. Ночью на ней предусмотрена подсветка. Автор - художник и сценограф Сергей Паукер-Бравин.

Лукьянчиков подчеркнул, что все арт-объекты, которые открываются на площадке фестиваля, проектировались и создавались участниками молодежного форума "Таврида" или в соавторстве с ними.