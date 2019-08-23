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РИА Новости
Культура

На "Тавриде - Арт" установили инсталляцию в виде сидящего у моря человека

13:56 23.08.2019
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© Фото : Группа Арт-кластер «Таврида» во ВКонтактеИнсталляция высотой 15 метров в виде человека, сидящего на берегу моря, на фестивале "Таврида - Арт"
Инсталляция высотой 15 метров в виде человека, сидящего на берегу моря, на фестивале Таврида - Арт
© Фото : Группа Арт-кластер «Таврида» во ВКонтакте
СУДАК, 23 авг - РИА Новости. Масштабную инсталляцию высотой 15 метров в виде человека, сидящего на берегу моря, установили на площадке первого в России фестиваля творческих сообществ "Таврида - Арт", сообщил РИА Новости заместитель директора по внешним коммуникациям Центра развития культурных инициатив, представитель дирекции фестиваля "Таврида - Арт" Егор Лукьянчиков.
"Арт-обьект состоит из более чем 4,5 тысячи деталей. Его высота - 15 метров. Официальное название - "Человек, смотрящий в море", - сказал Лукьянчиков.
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Кириенко заявил, что фестиваль "Таврида-АРТ" поддержит все виды искусства
По его словам, инсталляция выполнена из полированных металлических прутьев. Ночью на ней предусмотрена подсветка. Автор - художник и сценограф Сергей Паукер-Бравин.
Лукьянчиков подчеркнул, что все арт-объекты, которые открываются на площадке фестиваля, проектировались и создавались участниками молодежного форума "Таврида" или в соавторстве с ними.
Основная программа фестиваля "Тарида-Арт" пройдет с 23 по 25 августа. Для зрителей и участников фестиваля выступят группировка "Ленинград", Гарик Сукачев, группа "Ария", рэп-музыканты Мот и Гуф, Леонид Агутин, Сергей Лазарев, Guru Groove Foundation и другие артисты. Всего в программе фестиваля - более 800 событий, из них более 60 кастингов.
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КультураФестиваль "Таврида - Арт"КрымРоссия
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