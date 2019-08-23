В Калужской области раскрыли ячейку, финансировавшую террористов

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. В Калужской области сотрудники ФСБ при силовой поддержке Росгвардии пресекли деятельность религиозно-экстремистской ячейки, отправлявшей деньги террористам "Исламского государства"*, сообщает Центр общественных связей ФСБ.
Как следует из сообщения, в ячейку входили шесть уроженцев стран Центральной Азии. По указанию эмиссаров ИГ* они собирали деньги и переправляли их в Сирию.
Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.
*Террористическая организация, запрещенная в России.