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РИА Новости

В Калужской области раскрыли ячейку, финансировавшую террористов

13:49 23.08.2019 (обновлено: 14:53 23.08.2019)
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© ФСБ РФ / Перейти в фотобанкВ Калужской области ФСБ пресекла деятельность ячейки по финансированию террористов
В Калужской области ФСБ пресекла деятельность ячейки по финансированию террористов
© ФСБ РФ
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В Калужской области ФСБ пресекла деятельность ячейки по финансированию террористов
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. В Калужской области сотрудники ФСБ при силовой поддержке Росгвардии пресекли деятельность религиозно-экстремистской ячейки, отправлявшей деньги террористам "Исламского государства"*, сообщает Центр общественных связей ФСБ.
Как следует из сообщения, в ячейку входили шесть уроженцев стран Центральной Азии. По указанию эмиссаров ИГ* они собирали деньги и переправляли их в Сирию.
Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Дильноз Курбанова
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Исламское государствоФСБ РФКалужская областьСирияРоссияПроисшествия
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