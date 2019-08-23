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РИА Новости

Эксперты узнали, сколько россиян теряли деньги из-за телефонных мошенников

13:49 23.08.2019
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© Depositphotos / leungchopanДевушка со смартфоном и банковской картой
Девушка со смартфоном и банковской картой
© Depositphotos / leungchopan
Девушка со смартфоном и банковской картой. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Примерно треть россиян теряли деньги из-за телефонного мошенничества, почти каждый десятый при этом терял крупную сумму, говорится в исследовании "Лаборатории Касперского".
Исследование основано на данных опроса компании OMI по заказу "Лаборатории Касперского". Опрос проводился в июне 2019 года, в нем приняли участие 1000 россиян.
"Примерно треть россиян признались, что они или их близкие теряли деньги в результате телефонного мошенничества, причём почти каждый десятый (9%) говорил, что речь идёт о значительной сумме. При этом только 4% респондентов отметили, что обращались в правоохранительные органы с целью привлечь к ответственности телефонных мошенников", - говорится в документе.
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По словам экспертов компании, обычно мошенничество происходит по следующей схеме: аферисты звонят с поддельного номера либо с номера, который раньше действительно принадлежал банку, представляются сотрудниками финансовой организации и выманивают у жертвы пароли или коды двухфакторной авторизации для входа в личный кабинет или подтверждения перевода денег.
"Многие абоненты стремятся оградить себя от подобного общения. Так, 17% отметили, что используют специализированное ПО для защиты от спама и мошенничества, а 37% — встроенные средства телефона, например, чёрные списки. Тем не менее, каждый пятый опрошенный россиянин (21%) не применяет вообще никаких решений. Половина же респондентов (51%) просто не берут трубку, если видят на экране неизвестный номер", - говорится в исследовании.
"По нашим данным, если абоненту звонят и сообщают, что с его карты проведена подозрительная трансакция, то с вероятностью более 90% это мошенники. Однако, остаётся возможность того, что это на самом деле звонят из банка, поэтому не стоит сразу без разбирательства сбрасывать такой звонок. Чтобы обезопасить себя, рекомендуем воспользоваться специальными решениями, которые в том числе помогают защититься от определённых форм мошенничества", - отметил старший системный аналитик "Лаборатории Касперского" Дмитрий Волгин.
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Лаборатория КасперскогоРоссияТехнологииОбщество
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