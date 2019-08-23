Эксперты узнали, сколько россиян теряли деньги из-за телефонных мошенников

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Примерно треть россиян теряли деньги из-за телефонного мошенничества, почти каждый десятый при этом терял крупную сумму, говорится в исследовании "Лаборатории Касперского".

Исследование основано на данных опроса компании OMI по заказу "Лаборатории Касперского". Опрос проводился в июне 2019 года, в нем приняли участие 1000 россиян.

"Примерно треть россиян признались, что они или их близкие теряли деньги в результате телефонного мошенничества, причём почти каждый десятый (9%) говорил, что речь идёт о значительной сумме. При этом только 4% респондентов отметили, что обращались в правоохранительные органы с целью привлечь к ответственности телефонных мошенников", - говорится в документе.

По словам экспертов компании, обычно мошенничество происходит по следующей схеме: аферисты звонят с поддельного номера либо с номера, который раньше действительно принадлежал банку, представляются сотрудниками финансовой организации и выманивают у жертвы пароли или коды двухфакторной авторизации для входа в личный кабинет или подтверждения перевода денег.

"Многие абоненты стремятся оградить себя от подобного общения. Так, 17% отметили, что используют специализированное ПО для защиты от спама и мошенничества, а 37% — встроенные средства телефона, например, чёрные списки. Тем не менее, каждый пятый опрошенный россиянин (21%) не применяет вообще никаких решений. Половина же респондентов (51%) просто не берут трубку, если видят на экране неизвестный номер", - говорится в исследовании.