Четырех пострадавших в ДТП с автобусом в Перми выписали из больницы

© ОГИБДД УМВД России по г. Перми На месте ДТП в Перми

ПЕРМЬ, 23 авг - РИА Новости. Четверо пострадавших в ДТП с автобусом 17 августа в Перми, в том числе двое детей, выписаны из больницы, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Пермского края.

В Перми в районе остановки "Лесозавод" 39-летний водитель автобуса маршрута №53 не справился с управлением и въехал в бетонную стену. В момент аварии в салоне автобуса находилось 59 человек. В результате ДТП погибла одна женщина, пострадали 35 человек, в том числе 10 детей в возрасте от 2 до 14 лет.

Как уточнили в региональном минздраве, по данным на 8.00 (6.00 мск) пятницы, в медучреждениях остаются 30 пострадавших, из которых восемь - дети. "Двое детей и двое взрослых выписаны. Состояние остальных детей удовлетворительное, шесть взрослых в тяжелом состоянии", - рассказали агентству.

Ранее администрация Перми приняла решение оказать материальную помощь семье погибшей пассажирки в размере 500 тысяч рублей. Пассажирам, получившим тяжелые травмы, выплатят по 300 тысяч рублей, госпитализированным в состоянии средней тяжести - по 150 тысяч рублей.

Помимо этого пострадавшие, в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП), могут рассчитывать на страховые выплаты до 2,025 миллионов рублей, поскольку гражданская ответственность перевозчика, которому принадлежит автобус, застрахована в САО "ВСК".