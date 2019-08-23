Киселев на фестивале джаза в Коктебеле призвал беречь природу Крыма

КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 23 авг - РИА Новости. Председатель оргкомитета Международного фестиваля Koktebel Jazz Party, гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв призвал бережно относиться к природе Крыма.
"После себя мы все уберем и оставим пляж более чистым, чем до нас. Так происходит каждый год. От всех организаторов фестиваля, как основатель фестиваля, я призываю вас бережно относиться к природе Крыма и Коктебеля. Не то, чтобы не бросать мусор - если вы видите окурок, фантик, то поднимите, это будет доброе дело. И будет хороший пример", - сказал Киселев журналистам.
Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза – журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке мировых джазовых фестивалей. Имена звездных участников организаторы традиционно держат в секрете. В разные годы фестиваль посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), звезды ню-джаз Club Des Belugas (Германия), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль). Гостем KJP-2017 стал президент РФ Владимир Путин.
Организатором фестиваля выступает медиагруппа "Красный Квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party проводится при поддержке министерства культуры Российской Федерации. Музыкальным партнером фестиваля является Радио JAZZ.
Фестиваль проводится при информационной поддержке международной медиагруппы "Россия сегодня".