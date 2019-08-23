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РИА Новости
Koktebel Jazz Party

Киселев на фестивале джаза в Коктебеле призвал беречь природу Крыма

13:46 23.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПресс-конференция, посвященная открытию Международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party – 2019 в Крыму.
Пресс-конференция, посвященная открытию Международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party – 2019 в Крыму.
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Пресс-конференция, посвященная открытию Международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party – 2019 в Крыму.
КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 23 авг - РИА Новости. Председатель оргкомитета Международного фестиваля Koktebel Jazz Party, гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв призвал бережно относиться к природе Крыма.
"После себя мы все уберем и оставим пляж более чистым, чем до нас. Так происходит каждый год. От всех организаторов фестиваля, как основатель фестиваля, я призываю вас бережно относиться к природе Крыма и Коктебеля. Не то, чтобы не бросать мусор - если вы видите окурок, фантик, то поднимите, это будет доброе дело. И будет хороший пример", - сказал Киселев журналистам.
Девушка на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party
Вчера, 08:00Культура
Море музыки и музыка у моря. В Крыму открывается Koktebel Jazz Party
Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза – журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке мировых джазовых фестивалей. Имена звездных участников организаторы традиционно держат в секрете. В разные годы фестиваль посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), звезды ню-джаз Club Des Belugas (Германия), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль). Гостем KJP-2017 стал президент РФ Владимир Путин.
Организатором фестиваля выступает медиагруппа "Красный Квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party проводится при поддержке министерства культуры Российской Федерации. Музыкальным партнером фестиваля является Радио JAZZ.
Фестиваль проводится при информационной поддержке международной медиагруппы "Россия сегодня".
Музыканты Sergey Golovnya Band выступают на Koktebel Jazz Party фестиваля Крымская весна
Вчера, 01:12РИА Новости
Международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party
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Koktebel Jazz PartyНовости культурыДмитрий КиселевКоктебель
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