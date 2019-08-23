Киселев на фестивале джаза в Коктебеле призвал беречь природу Крыма

"После себя мы все уберем и оставим пляж более чистым, чем до нас. Так происходит каждый год. От всех организаторов фестиваля, как основатель фестиваля, я призываю вас бережно относиться к природе Крыма и Коктебеля. Не то, чтобы не бросать мусор - если вы видите окурок, фантик, то поднимите, это будет доброе дело. И будет хороший пример", - сказал Киселев журналистам.