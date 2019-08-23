Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-23T18:20Z
https://ria.ru/20190823/1557827234.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155782/50/1557825070_0:23:2891:1649_1036x0_80_0_0_418fa298740dd669a8e4b2c921c2cc16.jpg
РИА Новости
Koktebel Jazz Party

Киселев назвал Koktebel Jazz Party заметной экологической акцией

13:44 23.08.2019 (обновлено: 18:20 23.08.2019)
416
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДмитрий Киселев
Дмитрий Киселев
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Дмитрий Киселев
КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 23 авг — РИА Новости. Председатель оргкомитета Koktebel Jazz Party, гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что фестиваль стал заметной экологической акцией, в которой нуждается и Коктебель, и Крым.

"В прошлом году мы чистили дорогу к Тихой бухте. Сейчас у нас будет новый формат — плоггинг. <…> Это сбор мусора во время пробежки, у нас будет и такое".

Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев выступает на пресс-конференции, посвященной 16-му международному музыкальному фестивалю Koktebel Jazz Party
Дмитрий Киселев
Председатель оргкомитета добавил, что примет участие в экологической акции, но только символическое.
"Дело в том, что я не могу бегать, потому что у меня была травма колена после мотокросса. Я могу пробежать несколько шагов. Я оборвал связки, ходил год на костылях. Это было в 2003 году, я еще работал в Киеве. И до сих пор я хожу нормально, но бег — это не мой вид спорта", — рассказал Киселев журналистам.
Благобегуны собрали более 400 тыс руб на Уфимском марафоне
10 августа, 14:00Акценты
Плоггинг: с пользой дела для природы и для телаБег трусцой в сочетании со сбором мусора становится очень популярным в России. Формула простая: спорт плюс забота об экологии. Участники движения буквально бегут навстречу чистой планете. Одним словом – это плоггинг.
Он отметил, что в Коктебеле "до сих пор нет очистных сооружений", там стоит "душок канализации, а точнее, ее отсутствия".
Киселев подчеркнул, что эта грязь несовместима с масштабами фестиваля, который, как надеются его организаторы, "станет на культурную карту мира".
"Мы проводим фестиваль в том числе и для того, чтобы поддержать экологическую культуру в Крыму и, в том числе, Коктебеле", — добавил председатель оргкомитета.
Киселев призвал всех бережно относиться к природе Крыма и не только не бросать мусор, но и подбирать его, делать таким образом доброе дело и показывать хороший пример.
"После себя мы все уберем и оставим пляж более чистым, чем до нас. Так происходит каждый год", — подчеркнул он.

Koktebel Jazz Party

Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза — журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя мероприятию, сегодня занимающему признанное место в списке мировых джазовых фестивалей.
Девушка на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party
Вчера, 08:00Культура
Море музыки и музыка у моря. В Крыму открывается Koktebel Jazz Party
Имена звездных участников организаторы традиционно держат в секрете. В разные годы фестиваль посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), звезды ню-джаз Club Des Belugas (Германия), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль). В 2017 году гостем фестиваля стал Владимир Путин.
Организатором фестиваля выступает медиагруппа "Красный Квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party проводится при поддержке Министерства культуры. Музыкальным партнером фестиваля является Радио JAZZ.
В этом году фестиваль состоится уже в семнадцатый раз, он пройдет с 23 по 25 августа.
Фестиваль проводится при информационной поддержке международной медиагруппы "Россия сегодня".
За день до Koktebel Jazz Party: подготовка к главному событию лета в Крыму
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party продлится с 23 по 25 августа.

Баннер ежегодного международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party в Коктебеле
1 из 12

Международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party продлится с 23 по 25 августа.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

На фестивале выступят около двух десятков джазовых коллективов из России, США, Японии, Сингапура, Франции, Германии и других стран.

Подготовка к ежегодному международному джазовому фестивалю Koktebel Jazz Party в Коктебелe
2 из 12

На фестивале выступят около двух десятков джазовых коллективов из России, США, Японии, Сингапура, Франции, Германии и других стран.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

В этом году концерты пройдут на пяти площадках: к Главной и Волошинской сценам, коктебельским аквапарку и дельфинарию добавится новая сцена "Таврида-Арт".

Отдыхающие изучают схему площадки в Коктебеле, на которой пройдет ежегодный международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party
3 из 12

В этом году концерты пройдут на пяти площадках: к Главной и Волошинской сценам, коктебельским аквапарку и дельфинарию добавится новая сцена "Таврида-Арт".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Послушать выступления в дельфинарии можно будет в 14:00, на Волошинской сцене — с 15:00, в аквапарке — в 17:00.

Флаги с символикой ежегодного международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party в Коктебеле
4 из 12

Послушать выступления в дельфинарии можно будет в 14:00, на Волошинской сцене — с 15:00, в аквапарке — в 17:00.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Концерты на основной сцене будут начинаться в семь часов вечера и заканчиваться около полуночи.

Подготовка к открытию фестиваля Koktebel Jazz Party
5 из 12

Концерты на основной сцене будут начинаться в семь часов вечера и заканчиваться около полуночи.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Организаторы привезли в Коктебель 20 тонн мощного звукового и светового оборудования, которое поможет создать неповторимую атмосферу праздника джаза на открытом воздухе.

Подготовка к открытию фестиваля Koktebel Jazz Party
6 из 12

Организаторы привезли в Коктебель 20 тонн мощного звукового и светового оборудования, которое поможет создать неповторимую атмосферу праздника джаза на открытом воздухе.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Баннер ежегодного международного джазового фестиваля в Коктебеле.

Баннер ежегодного международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party в Коктебеле
7 из 12

Баннер ежегодного международного джазового фестиваля в Коктебеле.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Koktebel Jazz Party — больше, чем просто музыкальный фестиваль.

Подготовка к ежегодному международному джазовому фестивалю Koktebel Jazz Party в Коктебеле
8 из 12

Koktebel Jazz Party — больше, чем просто музыкальный фестиваль.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

24 августа гости Koktebel Jazz Party и волонтеры примут участие в забеге, во время которого соберут мусор в популярных туристических местах.

Подготовка сцены к ежегодному международному джазовому фестивалю Koktebel Jazz Party в Коктебеле
9 из 12

24 августа гости Koktebel Jazz Party и волонтеры примут участие в забеге, во время которого соберут мусор в популярных туристических местах.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Экологическая акция впервые пройдет в набирающем популярность формате плоггинга.

Подготовка к ежегодному международному джазовому фестивалю Koktebel Jazz Party в Коктебеле
10 из 12

Экологическая акция впервые пройдет в набирающем популярность формате плоггинга.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Кроме того, в дни фестиваля состоится волейбольный турнир KOKTEBEL JAZZ PARTY CUP 2019, присоединиться к которому смогут все желающие.

Подготовка к ежегодному международному джазовому фестивалю Koktebel Jazz Party в Коктебеле
11 из 12

Кроме того, в дни фестиваля состоится волейбольный турнир KOKTEBEL JAZZ PARTY CUP 2019, присоединиться к которому смогут все желающие.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Подготовка к международному фестивалю Koktebel Jazz Party 2019.

Подготовка сцены к ежегодному международному джазовому фестивалю Koktebel Jazz Party в Коктебеле
12 из 12

Подготовка к международному фестивалю Koktebel Jazz Party 2019.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
1 из 12

Международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party продлится с 23 по 25 августа.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
2 из 12

На фестивале выступят около двух десятков джазовых коллективов из России, США, Японии, Сингапура, Франции, Германии и других стран.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
3 из 12

В этом году концерты пройдут на пяти площадках: к Главной и Волошинской сценам, коктебельским аквапарку и дельфинарию добавится новая сцена "Таврида-Арт".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
4 из 12

Послушать выступления в дельфинарии можно будет в 14:00, на Волошинской сцене — с 15:00, в аквапарке — в 17:00.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
5 из 12

Концерты на основной сцене будут начинаться в семь часов вечера и заканчиваться около полуночи.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
6 из 12

Организаторы привезли в Коктебель 20 тонн мощного звукового и светового оборудования, которое поможет создать неповторимую атмосферу праздника джаза на открытом воздухе.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
7 из 12

Баннер ежегодного международного джазового фестиваля в Коктебеле.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
8 из 12

Koktebel Jazz Party — больше, чем просто музыкальный фестиваль.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
9 из 12

24 августа гости Koktebel Jazz Party и волонтеры примут участие в забеге, во время которого соберут мусор в популярных туристических местах.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
10 из 12

Экологическая акция впервые пройдет в набирающем популярность формате плоггинга.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
11 из 12

Кроме того, в дни фестиваля состоится волейбольный турнир KOKTEBEL JAZZ PARTY CUP 2019, присоединиться к которому смогут все желающие.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
12 из 12

Подготовка к международному фестивалю Koktebel Jazz Party 2019.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
930024
Обсудить 0
Koktebel Jazz PartyМинистерство культуры РФДмитрий КиселевКоктебельРоссия
Рекомендуем
Депутат Государственной Думы РФ Светлана Савченко на пресс-конференции, посвященной открытию Международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party – 2019 в Крыму
Депутат сравнила возвращение Крыма в Россию с джазовой импровизацией
РИА
Новости
Пресс-конференция, посвященная открытию Международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party – 2019 в Крыму.
Киселев на фестивале джаза в Коктебеле призвал беречь природу Крыма
Участники коллектива DAVE YADEN BAND на пресс-конференции в рамках фестиваля Koktebel Jazz Party в Крыму
Коллектив из США назвал крымский фестиваль Koktebel Jazz Party идеальным
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 12 августа 2019
Глава Крыма приедет на открытие фестиваля Koktebel Jazz Party
Лента
новостей
Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Путин выступил с заявлением по выходу США из ДРСМД
Кадр из фильма Тайна печати дракона
Российская компания подала в суд на Шварценеггера и Джеки Чана, пишут СМИ
Плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) проекта 20870 Академик Ломоносов в Мурманске
Первый в мире плавучий атомный энергоблок отправился на Чукотку
Раздел Лучшие фотографии дня The Guardian
Guardian "признала" Крым российским
Лидер партии Национальный фронт Марин Ле Пен вышла во второй тур выборов в Национальное собрание (нижняя палата) во Франции
Марин Ле Пен отметила абсурд в заявлениях о возвращении России в G8
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов а 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
Аксенов назвал Koktebel Jazz Party фестивалем номер один в Крыму
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
Дмитрий Киселев открыл фестиваль Koktebel Jazz Party в Крыму
Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Interjet
Производитель прокомментировал сообщения об отказе Interjet от SSJ100
Президент Украины Владимир Зеленский
Катастрофа Зеленского: США в любом случае накажут Украину
Выступление команды черлидеров во время футбольного матча НФЛ
Лучшие фото недели: полет "Федора" к МКС, огненное шоу и айсберг за окном
Участник незаконной акции распыляет газ в толпе
СК опубликовал видео, где участник незаконной акции распыляет газ в толпе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:37"Союз МС-14" с роботом "Федором" не смог состыковаться с МКС
08:35Умер актер Карло Делле Пьяне
08:34В Приморье дожди размыли временную переправу между Владивостоком и Находкой
08:31Российские подлодки провели пуски баллистических ракет "Булава" и "Синева"
08:23В Биробиджане более 50 человек вывезли из зоны паводка
08:15Под Волгоградом три человека погибли при столкновении автобуса с иномаркой
07:55Более 40 рейсов задержаны и отменены в московских аэропортах
07:47Эксперт оценил последствия отказа CMA CGM от использования Севморпути
07:30Трамп "отлично поговорил" с премьером Дании после отмены своего визита
07:26Трамп заявил, что он не виноват в падении биржевых индексов США в пятницу
06:59Трамп вновь пригрозил ввести "невиданные ранее" налоги на французское вино
06:48Трамп заявил, что КНДР не запрещено испытывать ракеты малой дальности
06:43Трамп выразил готовность к переговорам после повышения пошлин на товары КНР
06:36Трамп не будет возражать, если глава ФРС решит покинуть свою должность
06:31Соратник Зеленского назвал особый статус Донбасса "дорогой в никуда"
06:24США хотят помешать Китаю купить украинскую компанию "Мотор Сич", пишут СМИ
06:23Аваков может стать секретарем СНБО Украины, пишут СМИ
05:59Савченко заявила о начале украинизации России
05:55США будут грозить войной с Россией на территории Европы, заявил эксперт
05:38Фабрика по производству мороженого возобновила работу в сирийском Алеппо
Лента новостейМолния