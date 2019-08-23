Киселев назвал Koktebel Jazz Party заметной экологической акцией

КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 23 авг — РИА Новости. Председатель оргкомитета Koktebel Jazz Party, гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что фестиваль стал заметной экологической акцией, в которой нуждается и Коктебель, и Крым.

"В прошлом году мы чистили дорогу к Тихой бухте. Сейчас у нас будет новый формат — плоггинг. <…> Это сбор мусора во время пробежки, у нас будет и такое". Дмитрий Киселев

Председатель оргкомитета добавил, что примет участие в экологической акции, но только символическое.

"Дело в том, что я не могу бегать, потому что у меня была травма колена после мотокросса. Я могу пробежать несколько шагов. Я оборвал связки, ходил год на костылях. Это было в 2003 году, я еще работал в Киеве. И до сих пор я хожу нормально, но бег — это не мой вид спорта", — рассказал Киселев журналистам.

Он отметил, что в Коктебеле "до сих пор нет очистных сооружений", там стоит "душок канализации, а точнее, ее отсутствия".

Киселев подчеркнул, что эта грязь несовместима с масштабами фестиваля, который, как надеются его организаторы, "станет на культурную карту мира".

"Мы проводим фестиваль в том числе и для того, чтобы поддержать экологическую культуру в Крыму и, в том числе, Коктебеле", — добавил председатель оргкомитета.

Киселев призвал всех бережно относиться к природе Крыма и не только не бросать мусор, но и подбирать его, делать таким образом доброе дело и показывать хороший пример.

"После себя мы все уберем и оставим пляж более чистым, чем до нас. Так происходит каждый год", — подчеркнул он.

Koktebel Jazz Party

Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза — журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя мероприятию, сегодня занимающему признанное место в списке мировых джазовых фестивалей.

Имена звездных участников организаторы традиционно держат в секрете. В разные годы фестиваль посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), звезды ню-джаз Club Des Belugas (Германия), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль). В 2017 году гостем фестиваля стал Владимир Путин.

Организатором фестиваля выступает медиагруппа "Красный Квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party проводится при поддержке Министерства культуры. Музыкальным партнером фестиваля является Радио JAZZ.

В этом году фестиваль состоится уже в семнадцатый раз, он пройдет с 23 по 25 августа.