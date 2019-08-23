Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-23T16:07Z
https://ria.ru/20190823/1557826793.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155773/38/1557733871_0:158:3077:1889_1036x0_80_0_0_c18f68681e55869c79504cd2dc835e5a.jpg
РИА Новости

В России установили величину прожиточного минимума за второй квартал

13:32 23.08.2019 (обновлено: 16:07 23.08.2019)
15490
© РИА Новости / Алексей СухоруковПлатежные квитанции за услуги ЖКХ
Платежные квитанции за услуги ЖКХ
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Платежные квитанции за услуги ЖКХ. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты установило прожиточный минимум на душу населения за второй квартал в размере 11 185 рублей. Об этом говорится в приказе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Как следует из документа, для трудоспособного населения прожиточный минимум составляет 12 130 рублей, для пенсионеров — 9236 рублей, а для детей — 11 004 рубля.
Таким образом, по сравнению с предыдущим кварталом в среднем и для детей показатель вырос на четыре процента, для трудоспособного населения — на 4,1 процента, для пенсионеров — на 3,8 процента.
Как объяснили в Минтруде ранее, увеличение связано с ростом цен на продукты. Больше всего подорожали картофель (на 22,9 процента) и овощи: репчатый лук — в среднем на 40,1 процента, белокочанная капуста — на 37,4 процента, морковь — на 29,9 процента, свекла – на 26,1 процента. Кроме того, выросли цены на хлеб, молочные продукты и мороженую рыбу. Подешевели яйца, сахар и куры (за исключением окорочков).
Величина прожиточного минимума определяется правительством для оценки уровня жизни в стране. Его значение используется при разработке и реализации федеральных социальных программ, установления минимального размера оплаты труда, размеров стипендий, пособий и других социальных выплат, а также для формирования федерального бюджета.
Тележка с продуктами в супермаркете
20 августа, 03:00Радио
Росстат выяснил, какую часть расходов "проедают" жители разных регионов
1324372389
Обсудить 20
Министерство труда и социальной защиты РФМоскваРоссияЭкономика
Популярные комментарии
у них в день у нас на месяц .спасибо гарант спасибо премьер .что бы вы жили на такую зарплату в месяц и никто вам ни копейки не дал
23 августа, 16:40
анна осадчая
6621101
В прож минимум включена коммуналка? Я примерно столько за ЖКХ в месяц отдаю
23 августа, 14:07
sserj1679
6110120
Рекомендуем
Флаги стран-участниц саммита G7
В США назвали условие возвращения России в G8
РИА
Новости
Президент России Владимир Путин
В Кремле анонсировали важное заявление Путина после совещания по ДРСМД
Спектакль «Ревизор» на сцене Московского академического театра имени Вл. Маяковского
Умер заслуженный артист России Виктор Власов
Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом
Пакт, спасший страну: 80 лет договору СССР с Германией о ненападении
Лента
новостей
Крымский мост
Строители срезали первый свадебный замок с моста через Керченский пролив
Календарь
Медведев назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Найденная в Нижегородской области девочка
Спасенная в нижегородском лесу девочка рассказала, как бродила трое суток
Металлоискатель и лопата
Британки нашли послание из прошлого с "пугающе точными предсказаниями"
Актриса Анастасия Заворотнюк
Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке мозга у актрисы
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Архангельские власти объяснили, как цезий-137 попал в организм врача
Лидер партии Национальный фронт Марин Ле Пен вышла во второй тур выборов в Национальное собрание (нижняя палата) во Франции
Марин Ле Пен отметила абсурд в заявлениях о возвращении России в G8
Обучение бойцов перед отправкой на фронт. Казармы Н-ского полка им. Ворошилова. Москва, август 1941 год
Опубликован ультиматум советского генерала при освобождении Молдавии
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Краснодарском крае четыре человека погибли в ДТП
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров попросил народ Чечни построить скромную мечеть после его смерти
Электронная сигарета
В США зафиксировали первый случай смерти от вейпа
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:37"Союз МС-14" с роботом "Федором" не смог состыковаться с МКС
08:35Умер актер Карло Делле Пьяне
08:34В Приморье дожди размыли временную переправу между Владивостоком и Находкой
08:31Российские подлодки провели пуски баллистических ракет "Булава" и "Синева"
08:23В Биробиджане более 50 человек вывезли из зоны паводка
08:15Под Волгоградом три человека погибли при столкновении автобуса с иномаркой
07:55Более 40 рейсов задержаны и отменены в московских аэропортах
07:47Эксперт оценил последствия отказа CMA CGM от использования Севморпути
07:30Трамп "отлично поговорил" с премьером Дании после отмены своего визита
07:26Трамп заявил, что он не виноват в падении биржевых индексов США в пятницу
06:59Трамп вновь пригрозил ввести "невиданные ранее" налоги на французское вино
06:48Трамп заявил, что КНДР не запрещено испытывать ракеты малой дальности
06:43Трамп выразил готовность к переговорам после повышения пошлин на товары КНР
06:36Трамп не будет возражать, если глава ФРС решит покинуть свою должность
06:31Соратник Зеленского назвал особый статус Донбасса "дорогой в никуда"
06:24США хотят помешать Китаю купить украинскую компанию "Мотор Сич", пишут СМИ
06:23Аваков может стать секретарем СНБО Украины, пишут СМИ
05:59Савченко заявила о начале украинизации России
05:55США будут грозить войной с Россией на территории Европы, заявил эксперт
05:38Фабрика по производству мороженого возобновила работу в сирийском Алеппо
Лента новостейМолния