В России установили величину прожиточного минимума за второй квартал

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты установило прожиточный минимум на душу населения за второй квартал в размере 11 185 рублей. Об этом говорится Министерство труда и социальной защиты установило прожиточный минимум на душу населения за второй квартал в размере 11 185 рублей. Об этом говорится в приказе , опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Как следует из документа, для трудоспособного населения прожиточный минимум составляет 12 130 рублей, для пенсионеров — 9236 рублей, а для детей — 11 004 рубля.

Таким образом, по сравнению с предыдущим кварталом в среднем и для детей показатель вырос на четыре процента, для трудоспособного населения — на 4,1 процента, для пенсионеров — на 3,8 процента.

Как объяснили в Минтруде ранее, увеличение связано с ростом цен на продукты. Больше всего подорожали картофель (на 22,9 процента) и овощи: репчатый лук — в среднем на 40,1 процента, белокочанная капуста — на 37,4 процента, морковь — на 29,9 процента, свекла – на 26,1 процента. Кроме того, выросли цены на хлеб, молочные продукты и мороженую рыбу. Подешевели яйца, сахар и куры (за исключением окорочков).