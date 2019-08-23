СК возбудил уголовное дело после пожара в Курской области

ВОРОНЕЖ, 23 авг - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту пожара в Курской области, в котором погиб трехлетний мальчик, а его четырехлетняя сестра получила ожоги 80% тела и скончалась в ожоговом центре в Нижнем Новгороде, сообщает в пятницу СУСК РФ по региону.

Пожар в поселке имени Ленина Советского района Курской области произошел 12 августа. По данным СК РФ по Курской области, четверо детей, оставшись без присмотра взрослых, играли в заброшенном сарае со спичками, в результате чего загорелось сено. Сестры 8 и 11 лет успели выскочить из горящего сарая, прибывшие родственники и соседи смогли вынести из пламени четырехлетнюю девочку, трехлетний мальчик погиб.

Девочку 2015 года рождения с ожогами 80% тела в крайне тяжелом состоянии доставили из Курска в ожоговый центр Приволжского исследовательского медицинского университета вечером 21 августа спецбортом МЧС России. Как отмечало ГУМЧС по Нижегородской области, за время перелета состояние ребенка не ухудшилось. Однако в четверг стало известно, что ребенок скончался.

"По факту пожара и гибели ребенка возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, со спичками, от которых загорелось сено, играла четырехлетняя девочка.