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РИА Новости

В Марий Эл обнаружили сибирского шелкопряда, опасного для хвойных лесов

13:24 23.08.2019
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© Фото : Vladimir Petko, V.N. Sukachev Institute of Forest SB RAS (Russia), Bugwood.orgСибирский шелкопряд
Сибирский шелкопряд
© Фото : Vladimir Petko, V.N. Sukachev Institute of Forest SB RAS (Russia), Bugwood.org
Сибирский шелкопряд. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 авг — РИА Новости. Сибирского шелкопряда, опасного для хвойных лесов, обнаружили в Марий Эл, сообщает пресс-служба Нижегородского референтного центра Россельхознадзора.
"Сотрудники управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл в результате рейдового осмотра ловушек на пилорамах в поселках Юрино и Ильинка Оршанского района Марий Эл обнаружили сибирского шелкопряда. Это опасное насекомое-вредитель, повреждающий более 20 видов хвойных пород деревьев. Особенно гибельно насекомое для лиственницы, пихты, кедра", - говорится в сообщении.
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Как объяснила ведущий агроном лаборатории фитосанитарных экспертиз и обследований Нижегородского референтного центра Россельхознадзора Кристина Маркосян, обглоданная хвоя не может привести к гибели здорового и сильного дерева, но она серьезно ослабляет его, делая легкой добычей для вредителей древесины.
"Короеды и усачи выбирают слабые деревья и используют их для откладывания потомства в подкорковый слой, после чего личинки жуков выедают дерево изнутри. Таким образом, насекомые могут окончательно погубить лес, превратив его в мертвый сухостой, не пригодный и для строительных работ. Обновление леса на загубленных участках займет не менее 100 лет", - пояснила агроном.
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