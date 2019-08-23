В Марий Эл обнаружили сибирского шелкопряда, опасного для хвойных лесов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 авг — РИА Новости. Сибирского шелкопряда, опасного для хвойных лесов, обнаружили в Марий Эл, сообщает пресс-служба Нижегородского референтного центра Россельхознадзора.

"Сотрудники управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл в результате рейдового осмотра ловушек на пилорамах в поселках Юрино и Ильинка Оршанского района Марий Эл обнаружили сибирского шелкопряда. Это опасное насекомое-вредитель, повреждающий более 20 видов хвойных пород деревьев. Особенно гибельно насекомое для лиственницы, пихты, кедра", - говорится в сообщении.

Как объяснила ведущий агроном лаборатории фитосанитарных экспертиз и обследований Нижегородского референтного центра Россельхознадзора Кристина Маркосян, обглоданная хвоя не может привести к гибели здорового и сильного дерева, но она серьезно ослабляет его, делая легкой добычей для вредителей древесины.