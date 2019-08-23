В Калининградской области механика придавило прицепом при ремонте фуры

КАЛИНИНГРАД, 23 авг - РИА Новости. Следователи в Калининградской области выясняют обстоятельства гибели механика транспортной компании, который скончался во время ремонта грузового автомобиля, сообщила журналистам старший помощник руководителя СУ СК по региону Наталья Гацко.

Она отметила, что сообщение о гибели 31-летнего мужчины на автостоянке для большегрузного транспорта в поселке Яблоневка Гурьевского района поступило в четверг. По предварительным данным, механик транспортной компании во время ремонта при включенном двигателе находился под прицепом. Прицеп резко опустился, и мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью.

"По факту гибели местного жителя Гурьевским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Калининградской области организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - сказала Гацко.