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РИА Новости

В Калининградской области механика придавило прицепом при ремонте фуры

13:17 23.08.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
КАЛИНИНГРАД, 23 авг - РИА Новости. Следователи в Калининградской области выясняют обстоятельства гибели механика транспортной компании, который скончался во время ремонта грузового автомобиля, сообщила журналистам старший помощник руководителя СУ СК по региону Наталья Гацко.
Она отметила, что сообщение о гибели 31-летнего мужчины на автостоянке для большегрузного транспорта в поселке Яблоневка Гурьевского района поступило в четверг. По предварительным данным, механик транспортной компании во время ремонта при включенном двигателе находился под прицепом. Прицеп резко опустился, и мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью.
"По факту гибели местного жителя Гурьевским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Калининградской области организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - сказала Гацко.
Она отметила, что в ходе доследственной проверки следователи осмотрели место происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти мужчины, изъята необходимая документация, выясняются все обстоятельства произошедшего.
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Следственный комитет РФКалининградская областьРоссияПроисшествия
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