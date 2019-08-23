Власти рассказали о результатах обследования врачей после ЧП в Неноксе

КПП при въезде на военный полигон Ненокса в Архангельской области

КПП при въезде на военный полигон Ненокса в Архангельской области

МУРМАНСК, 23 авг – РИА Новости. Обследование архангельских медиков, помогавших в ликвидации последствий ЧП в Неноксе, не выявило проблем с их здоровьем, сообщила журналистам заместитель министра здравоохранения Архангельской области Татьяна Русинова.

Обследование было организовано по поручению губернатора Архангельской области и при содействии министерства здравоохранения РФ.

"Обследование прошли более 110 человек – это врачи, специалисты, водители и пилоты, другие сотрудники системы здравоохранения региона. Превышения допустимых уровней радиоактивности не выявлено", - сказала Русинова.

Она добавила, что 20 медработников прошли специальное дополнительное обследование в условиях Федерального медицинского биофизического центра имени А.И Бурназяна ФМБА России в Москве. Исследования провели на спектрометре ионизирующих излучений человека (СИЧ).

Вместе с тем, по словам замминистра, проведение обследования в Москве вызвало ряд сложностей, прежде всего, для самих участников, кроме того, конец августа – пик загрузки авиаперевозок. "Чтобы не создавать лишних сложностей для людей, не затягивать процесс обследования, было принято решение развернуть соответствующую мобильную лабораторию в Архангельске. Специалисты центра имени Бурназяна и всё необходимое оборудование были доставлены в Архангельск специальным бортом", - рассказала Русинова.

Развернутая в Архангельске мобильная лаборатория работала на том же оборудовании и с использованием тех же методик, которые применялись при обследовании в Москве. В частности, применялись приборы МКС СРП-8А, ДКС-96, проводилось ультразвуковое исследование щитовидной железы.

"По итогам проведенного клинического обследования ни в одном случае не выявлено радиоактивного загрязнения одежды, поверхности тела. Не выявлено также инкорпорации радионуклидов", - резюмировала Русинова.

У одного из обследованных специалистов в мышечных тканях выявлены следовые, подпороговые количества элемента цезий-137. Однако специалисты не связывают этот факт с участием в ликвидации последствий инцидента в Неноксе, добавила замминистра.