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РИА Новости

Путин назвал обоснованными претензии к США в период действия ДРСМД

13:07 23.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВладимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Использование США в ходе испытания пусковой установки МК-41 подтверждает обоснованность претензий, высказанных Штатам в период действия ДРСМД, заявил президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета Безопасности.
"Такое вооружение относится к категории запрещённого по Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) от 1987 года. Кроме того, использование в ходе испытания универсальной пусковой установки МК-41 полностью подтверждает обоснованность тех претензий, которые российская сторона высказывала США в период действия договора", - сказал президент.
Стенограмма совещания опубликована на сайте Кремля.
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