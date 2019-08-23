Путин назвал обоснованными претензии к США в период действия ДРСМД

"Такое вооружение относится к категории запрещённого по Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) от 1987 года. Кроме того, использование в ходе испытания универсальной пусковой установки МК-41 полностью подтверждает обоснованность тех претензий, которые российская сторона высказывала США в период действия договора", - сказал президент.