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РИА Новости

Польша готовится к крупным закупкам СПГ в США после 2022 года

13:06 23.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГазовый терминал в Польше
Газовый терминал в Польше
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Газовый терминал в Польше. Архивное фото
ВАРШАВА, 23 авг – РИА Новости. Польша с 2022 или 2023 года собирается покупать в США крупные объемы сжиженного природного газа (СПГ), заявил в пятницу журналистам зампред правления польского государственного энергетического концерна PGNIG Мачей Вожняк.
Он отметил, что Польша в настоящее время активно покупает сжиженный газ. "С начала работы терминала в Свиноуйстье (на Балтийском море) мы получили уже 67 танкеров, в том числе 8 из США, 8 из Норвегии, а остальное из Катара", - сказал Вожняк.
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"Скорее всего, с 2022, а с 2023 года точно, мы готовимся приобретать в США очередные миллионы тонн сжиженного газа", - заявил он.
При этом Вожняк утверждает, что американский сжиженный газ имеет конкурентную цену по сравнению с российским природным газом, поставляемым по трубопроводу. "Абсолютно конкурентная цена в сравнении с газом, который мы получаем от восточного партнера", - сказал он.
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Подписанное в 1996 году соглашение между PGNiG и "Газпромом" на поставку газа в Польшу истекает в 2022 году. В 2018 году PGNiG снизила импорт газа из России на 6,4%, или на 0,62 миллиарда кубометров – примерно до 9,04 миллиарда кубометров
Недавно PGNiG подписала несколько долгосрочных контрактов на поставку СПГ из США. 24-летний контракт с американской Cheniere Marketing International предусматривает получение Польшей в период 2019–2022 годов ежегодно около 0,52 миллиона тонн СПГ (примерно 0,7 миллиарда кубометров газа после регазификации), а с 2023 по 2042 год — по 1,45 миллиона тонн СПГ (1,95 миллиарда кубов после регазификации). Контракт с американской Venture Global LNG предусматривает поставку в Польшу 2 миллионов тонн СПГ в течение 20 лет, что соответствует 2,7 миллиарда кубометров газа после регазификации.
Вожняк заявлял, что американский СПГ обойдется Польше на 20-30% дешевле, чем российский газ.
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