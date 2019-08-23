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РИА Новости

ESET предупредила о фишинговой атаке на пользователей Apple

13:05 23.08.2019 (обновлено: 13:07 23.08.2019)
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© AP Photo / Ng Han Guan, FileЛоготип компании Apple
Логотип компании Apple
© AP Photo / Ng Han Guan, File
Логотип компании Apple. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Эксперты антивирусной компании ESET обнаружили мошенническую схему, направленную на получение персональных данных и доступа к банковским счетам пользователей продукции Apple, говорится в сообщении компании.
"Мошенники рассылали письма, где требовали от получателей "верифицировать" персональные данные после недавнего восстановления доступа к Apple ID. При переходе по ссылке из письма пользователь попадал на фишинговый сайт с формой для ввода данных, замаскированный под официальную страницу Apple", - говорится в релизе.
После того, как пользователи вводили e-mail и пароль от личного кабинета, на экране появлялось уведомление о том, что привязанная к Apple ID карта заблокирована. Тогда пользователю предлагалось "подтвердить данные" - то есть ввести всю личную информацию и реквизиты банковской карты. Эксперты ESET полагают, что целью кампании является получение персональных данных, а также доступа к банковским счетам пользователей.
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"Стоит отметить адресность атаки - письмо нацелено на пользователей, которые недавно восстанавливали доступ к Apple ID. Благодаря этому жертвы фишинга проникались доверием к мошенникам", - указывается в сообщении.
Эксперты ESET рекомендуют пользователям обращать внимание на детали письма – адрес электронной почты отправителя, подпись, обращение к адресату, не переходить по подозрительным ссылкам, даже если они якобы пришли от хорошо знакомой вам компании, проверять корректность URL-адреса сайта и наличие SSL-сертификата; не вводить личную и платежную информацию в формах, на которые попали при клике по ссылке из письма, а также использовать надежные антивирусные решения с функциями антифишинга и антиспама.
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