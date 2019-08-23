Названа стоимость Aurus Senat Sedan в базовой комплектации

"Автомобиль, который представлен сегодня здесь, это Aurus Senat Sedan, его цена в базовой комплектации 18 миллионов рублей", - сказал Ширинов.

"Говоря о клиентской базе, я не стал бы останавливаться только на правительственных заказах для чиновников. Это для такой аудитории бизнесменов, которая заинтересована будет в продукции люксового сегмента, произведенной в России. Сегодня также очень большой международный интерес к продукту ", - добавил глава Aurus.