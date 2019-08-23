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РИА Новости

Путин: у России имелись сведения о создании США запрещенного ДРСМД оружия

12:59 23.08.2019 (обновлено: 13:00 23.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВладимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Россия и ранее располагала сведениями, что США уже длительное время занимаются созданием оружия, запрещённого Договором о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета Безопасности.
Текст совещания опубликован на сайте Кремля.
"Мы и ранее располагали сведениями, что США уже длительное время занимаются созданием запрещённого по ДРСМД оружия. Неоднократно указывали на это нашим партнёрам", - сказал российский президент.
Второго августа прекратил действие Договор о ракетах средней и меньшей дальности. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.
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