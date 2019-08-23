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РИА Новости

Кравчук считает, что конфликт в Донбассе вскоре завершится

12:55 23.08.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПервый президент Украины Леонид Кравчук
Первый президент Украины Леонид Кравчук
© РИА Новости / Стрингер
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Первый президент Украины Леонид Кравчук. Архивное фото
КИЕВ, 23 авг - РИА Новости. Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что есть перспектива скорого завершения конфликта в Донбассе.
"Я верю, что война закончится быстро. Есть первые симптомы, которые позволяют мне делать такие выводы", - сказал Кравчук на пресс-конференции в пятницу.
Он считает, что о подвижках в урегулировании конфликта говорят определенные признаки, в частности, недавняя встреча президентов Франции и России Эмануэля Макрона и Владимира Путина.
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"Мне позавчера говорили что формата "нормандского" скоро не будет, а на встрече Путина с Макроном приняли решение, что будет в ближайшее время. Это не просто так. Это первый сигнал. Второй сигнал видят иностранцы которые приезжают, исполняющий обязанности - посол Америки сказал, что он чувствует определенные толчки к установлению мира в Донбассе", - сказал Кравчук.
Встреча Путина и Макрона состоялась 19 августа в летней резиденции французских президентов - форте Брегансон. Переговоры продолжались около 3,5 часов. Макрон заявил перед встречей с Путиным, что на ней может быть подготовлен саммит "нормандской четверки" (Россия, Франция, Германия, Украина). Сам Путин сказал, что альтернативы этому формату нет.
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