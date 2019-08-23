Кравчук считает, что конфликт в Донбассе вскоре завершится

КИЕВ, 23 авг - РИА Новости. Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что есть перспектива скорого завершения конфликта в Донбассе.
"Я верю, что война закончится быстро. Есть первые симптомы, которые позволяют мне делать такие выводы", - сказал Кравчук на пресс-конференции в пятницу.
Он считает, что о подвижках в урегулировании конфликта говорят определенные признаки, в частности, недавняя встреча президентов Франции и России Эмануэля Макрона и Владимира Путина.
"Мне позавчера говорили что формата "нормандского" скоро не будет, а на встрече Путина с Макроном приняли решение, что будет в ближайшее время. Это не просто так. Это первый сигнал. Второй сигнал видят иностранцы которые приезжают, исполняющий обязанности - посол Америки сказал, что он чувствует определенные толчки к установлению мира в Донбассе", - сказал Кравчук.
Встреча Путина и Макрона состоялась 19 августа в летней резиденции французских президентов - форте Брегансон. Переговоры продолжались около 3,5 часов. Макрон заявил перед встречей с Путиным, что на ней может быть подготовлен саммит "нормандской четверки" (Россия, Франция, Германия, Украина). Сам Путин сказал, что альтернативы этому формату нет.
11 февраля 2018, 10:00РИА НовостиМинские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru