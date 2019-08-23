Путин заявил, что Россия не будет втягиваться в гонку вооружений

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Россия никогда не хотела, не хочет и не будет втягиваться в гонку вооружений, заявил президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета Безопасности.

"Мы, как вы знаете, никогда не хотели, не хотим и не будем втягиваться в затратную, разрушительную для нашей экономики гонку вооружений. Напомню, что Россия по расходам на оборону занимает достаточно скромное, седьмое место в мире после Соединенных Штатов Америки, Китайской Народной Республики, Саудовской Аравии, Великобритании, Франции и Японии", - сказал Путин.