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РИА Новости

Жителя Башкирии заподозрили в избиении и изнасиловании 81-летней женщины

12:49 23.08.2019 (обновлено: 15:43 23.08.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
УФА, 23 авг — РИА Новости. В Башкирии задержали подозреваемого в избиении и изнасиловании пожилой женщины, сообщил РИА Новости источник в следственных органах республики.
По его данным, инцидент произошел в одном из сел Миякинского района. Жертвой насильника стала 81-летняя женщина. Она получила травмы и была госпитализирована.
В главке Следственного комитета по Башкирии РИА Новости заявили, что возбудили уголовное дело об изнасиловании. Сейчас с подозреваемым проводят следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, добавили в ведомстве.
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