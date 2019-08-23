Жителя Башкирии заподозрили в избиении и изнасиловании 81-летней женщины

УФА, 23 авг — РИА Новости. В Башкирии задержали подозреваемого в избиении и изнасиловании пожилой женщины, сообщил РИА Новости источник в следственных органах республики.

По его данным, инцидент произошел в одном из сел Миякинского района. Жертвой насильника стала 81-летняя женщина. Она получила травмы и была госпитализирована.