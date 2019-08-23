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РИА Новости

Путин поручил симметрично ответить на испытания новой американской ракеты

12:48 23.08.2019 (обновлено: 15:12 23.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности поручил подготовить симметричный ответ на испытания американской новой крылатой ракеты. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.
Речь идет об испытании неядерной крылатой ракеты наземного базирования, которое США провели 18 августа. Это вариант "Томогавка", ранее запрещенный Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Этим вопросом займутся Минобороны, МИД и другие профильные ведомства. Они проанализируют уровень угрозы и примут "исчерпывающие меры".
Путин также напомнил слова высокопоставленных американских политиков, которые заявили, что размещение ракет может начаться с Азиатско-Тихоокеанского региона.
"Это затрагивает наши коренные интересы, ведь все это находится вблизи российских границ", — добавил он.
В то же время Россия не хочет и не будет втягиваться в гонку вооружений и по-прежнему открыта к конструктивному диалогу с США, заключил президент.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 12:42РИА Новости
Россия по-прежнему открыта к равноправному диалогу с США, заявил Путин
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Владимир ПутинРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
И? В ответ что? Очередное бормотание нашего МИДа? Если бы вели себя жёстко, ситуация была бы иной. До сих пор не можем вернуть дипсобственность свою (вернее даже не пытаемся). Не хватает смелости забрать у Украины уже три российских судна... Все же видят это, вот и ведут себя как хотят.
23 августа, 12:51
Арсений Понфилекно
14200110
Мне не понятно, наш гарант только проснулся что ли? Ведь были же у него если не все, то многие данные что на самом деле творится в США. Что американцы ничего не собирались соблюдать как всегда. Зачем их называть партнёрами, зачем с ними стараться что то подписывать? Они же обманут. Есть договор или его нет, они делают то,что считают нужным.
23 августа, 13:24
Стас Титов
1120002
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