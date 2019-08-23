Путин поручил симметрично ответить на испытания новой американской ракеты

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности поручил подготовить симметричный ответ на испытания американской новой крылатой ракеты. Стенограмма Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности поручил подготовить симметричный ответ на испытания американской новой крылатой ракеты. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.

Речь идет об испытании неядерной крылатой ракеты наземного базирования, которое США провели 18 августа. Это вариант "Томогавка", ранее запрещенный Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Этим вопросом займутся Минобороны, МИД и другие профильные ведомства. Они проанализируют уровень угрозы и примут "исчерпывающие меры".

Путин также напомнил слова высокопоставленных американских политиков, которые заявили, что размещение ракет может начаться с Азиатско-Тихоокеанского региона.

"Это затрагивает наши коренные интересы, ведь все это находится вблизи российских границ", — добавил он.