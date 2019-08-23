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РИА Новости

Путин выступил с заявлением по выходу США из ДРСМД

12:48 23.08.2019 (обновлено: 15:12 23.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВладимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Владимир Путин сделал заявление на совещании с членами Совета безопасности России, где обсуждался Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и недавние испытания США.
Текст опубликован на сайте Кремля.
В начале выступления российский лидер напомнил, что Вашингтон испытал крылатую ракету наземного базирования, которая, по заявлению американского военного ведомства, поразила цель на расстоянии свыше 500 километров, что противоречит ДРСМД.

"Американцы это упорно отвергали, утверждая, что наземные МК-41 (использованная пусковая установка. — Прим. ред.) якобы не способны производить пуски крылатых ракет морского базирования "Томагавк". Теперь факт нарушения налицо, оспаривать его невозможно — они сами об этом сказали", — подчеркнул президент.

Возникает вопрос, что теперь будет размещаться в Польше и Румынии — системы противоракетной обороны или ракетные ударные комплексы достаточно большой дальности, уточнил Путин.
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Срежиссированная кампания

Глава государства также отметил, что США произвели пуск через 16 дней после официальной денонсации договора.
"И очевидно, что оно не было импровизацией, а стало очередным звеном в цепи давно планировавшихся и осуществлявшихся ранее мероприятий", — сказал российский лидер, напомнив, что Москва давно располагает сведениями о создании в Соединенных Штатах запрещенного оружия.
Путин подчеркнул, что Вашингтон срежиссировал "пропагандистскую кампанию о якобы несоблюдении Россией положений данного Договора".
"Как всем теперь очевидно, ее единственной целью стало прикрытие работ, проводимых Вашингтоном в нарушение Договора и изначальное намерение выйти из него", — пояснил он.
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Реакция Москвы

У российского руководства не осталось сомнений в том, каковы истинные замыслы американских коллег, сказал Путин.
"Избавившись от установленных ограничений, развязать себе руки для развертывания в различных регионах мира ранее запрещенных ракет. Американские политики весьма высокого ранга и уровня заявляют, что размещение новых систем может быть начато с Азиатско-Тихоокеанского региона, но и это затрагивает наши коренные интересы, ведь все это находится вблизи российских границ", — пояснил президент.
При этом он напомнил, что в Москве никогда не хотели втягиваться в гонку вооружений, а по расходам на оборону Россия занимает седьмое место в мире, в то время как первое — за США.
"Разработка Россией новейшего оружия была спровоцирована односторонним выходом Вашингтона из Договора по ограничению систем противоракетной обороны в 2003 году. Мы были просто вынуждены и были обязаны, безусловно, обеспечить безопасность нашего народа и нашей страны. Мы это делаем сейчас и, безусловно, будем делать в будущем", — подчеркнул он.
В конце заявления Путин поручил Министерству обороны, МИД и другим профильным ведомствам проанализировать уровень угрозы и принять "исчерпывающие меры по подготовке симметричного ответа".
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20 августа, 17:49Акценты
ДРСМД умер, да здравствуют РСМД. США запустили гонку вооружений Американцы пульнули ракетой, которой у них, по идее, не должно быть, из установки, которую Россия изначально подозревала в том, что она совсем не только для ПРО. И в этом нет никакого цинизма. Просто у них в одном месте детство играет. В смысле ‒ в Пентагоне.

Ситуация вокруг ДРСМД

СССР и США подписали ДРСМД в 1987 году: стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования со средним (одна тысяча — 5,5 тысячи километров) и меньшим (от 500 до одной тысячи километров) диапазоном действия.
В октябре 2018-го Трамп объявил о выходе Вашингтона из сделки из-за "несоблюдения" Москвой обязательств, однако доказательств американская сторона не предоставила.
В 2019 году Россия в ответ на действия США приостановила свое участие в ДРСМД.
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Выход США из договора о РСМДВладимир ПутинБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Американские "умы" играют партию Путина. Уж не знаю осознают ли они это, или нет. То что Путин предвидел это и уже давно предостерегал от этого Европейских партнёров, говорит только о том что туз у него есть. Если честно, не припомню столь нервную Америку.
23 августа, 13:02
Ryskin Andy
222950626
А я вот согласен, гонке вооружений быть и результат известен заранее. Напомню, причины распада СССР по мнению некоторых "экспертов": древние пенсионеры у власти, непомерные расходы на вооружение, кошмарный внешний долг. Что мы видим сейчас в США: древние пенсионеры у власти — Трамп, следующий, возможно, Байден; расходы на вооружение больше, чем у всех стран планеты, вместе взятых; ну и внешний долг, у них вся страна столько не стоит. Короче, прям взгрустнулось над судьбой исключительных.
23 августа, 13:21
Себекхотеп III
741512012
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