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РИА Новости

Выход из ДРСМД был изначальной целью США, заявил Путин

12:47 23.08.2019 (обновлено: 12:57 23.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Единственной целью США было намерение выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и прикрытие работ, проводимых в нарушение ДРСМД, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Как всем теперь очевидно, ее единственной целью являлось прикрытие работ, проводимых Вашингтоном в нарушение договора, и изначальное намерение выйти из него", - заявил Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности, стенограмма которого опубликована на сайте Кремля.
Член коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов
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Сообщается, что в заседании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. На совещание был также приглашен вице-премьер Юрий Борисов.
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Выход США из договора о РСМДВладимир ПутинРоссияСШАВ мире
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