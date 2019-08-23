Выход из ДРСМД был изначальной целью США, заявил Путин

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Единственной целью США было намерение выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и прикрытие работ, проводимых в нарушение ДРСМД, заявил президент РФ Владимир Путин.

Сообщается, что в заседании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. На совещание был также приглашен вице-премьер Юрий Борисов.