В Китае могут открыть шоурум Aurus в 2020-2021 года, заявил Мантуров

"Рынок Китая развивается очень интенсивно, растет количество покупателей люксовых брендов. Рассчитываем на то, что в 2020-2021 году аналогичный шоурум появится в Китае", - сказал министр.

"В ближайшие годы мы планируем наращивать производство и расширять модельный ряд. К линейкам седанов и лимузинов добавится внедорожник SUV, в том числе и с гибридным двигателем. Кроме того, автомобили бренда после старта серийного производства начнут поставляться за рубеж - в первую очередь в Европу и арабские страны", - также добавил он.