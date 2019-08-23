В Китае могут открыть шоурум Aurus в 2020-2021 года, заявил Мантуров

В шоуруме представлена первая поступившая в продажу модель Aurus Senat в кузове седан.
В шоуруме представлена первая поступившая в продажу модель Aurus Senat в кузове седан.
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров, генеральный директор ООО "Ульяновский автомобильный завод" Адиль Ширинов и гендиректор компании "Панавто" Кирилл Павлович на церемонии открытия шоурума.
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров, генеральный директор ООО "Ульяновский автомобильный завод" Адиль Ширинов и гендиректор компании "Панавто" Кирилл Павлович на церемонии открытия шоурума.
Российский люксовый автомобиль Aurus Senat оснащен восьмицилиндровым двигателем с двумя турбинами, полным приводом и четырехзонным климат-контролем.
Российский люксовый автомобиль Aurus Senat оснащен восьмицилиндровым двигателем с двумя турбинами, полным приводом и четырехзонным климат-контролем.
Aurus Senat Sedan в базовом исполнении можно будет купить за 18 миллионов рублей.
Aurus Senat Sedan в базовом исполнении можно будет купить за 18 миллионов рублей.
В ближайшие годы разработчики автомобиля планируют наращивать производство и расширять модельный ряд.
В ближайшие годы разработчики автомобиля планируют наращивать производство и расширять модельный ряд.
К седану и лимузину добавится внедорожник, в том числе и с гибридным двигателем.
К седану и лимузину добавится внедорожник, в том числе и с гибридным двигателем.
В 2020 году выпустят не более 200 машин. С 2021-го в Елабуге наладят серийное производство, количество автомобилей вырастет до пяти тысяч в год.
В 2020 году выпустят не более 200 машин. С 2021-го в Елабуге наладят серийное производство, количество автомобилей вырастет до пяти тысяч в год.
Генеральный директор ООО "Ульяновский автомобильный завод" Адиль Ширинов, министр промышленности и торговли Денис Мантуров и генеральный директор компании "Панавто" Кирилл Павлович на открытии шоурума Aurus.
Генеральный директор ООО "Ульяновский автомобильный завод" Адиль Ширинов, министр промышленности и торговли Денис Мантуров и генеральный директор компании "Панавто" Кирилл Павлович на открытии шоурума Aurus.
Aurus — рыночное название проекта "Кортеж", семейства автомобилей класса люкс для первых лиц государства.
Aurus — рыночное название проекта "Кортеж", семейства автомобилей класса люкс для первых лиц государства.
Производством занимается госинститут НАМИ при содействии группы Sollers и зарубежных партнеров.
Производством занимается госинститут НАМИ при содействии группы Sollers и зарубежных партнеров.
В шоуруме представлена первая поступившая в продажу модель Aurus Senat в кузове седан.
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров, генеральный директор ООО "Ульяновский автомобильный завод" Адиль Ширинов и гендиректор компании "Панавто" Кирилл Павлович на церемонии открытия шоурума.
Российский люксовый автомобиль Aurus Senat оснащен восьмицилиндровым двигателем с двумя турбинами, полным приводом и четырехзонным климат-контролем.
Aurus Senat Sedan в базовом исполнении можно будет купить за 18 миллионов рублей.
В ближайшие годы разработчики автомобиля планируют наращивать производство и расширять модельный ряд.
К седану и лимузину добавится внедорожник, в том числе и с гибридным двигателем.
В 2020 году выпустят не более 200 машин. С 2021-го в Елабуге наладят серийное производство, количество автомобилей вырастет до пяти тысяч в год.
Генеральный директор ООО "Ульяновский автомобильный завод" Адиль Ширинов, министр промышленности и торговли Денис Мантуров и генеральный директор компании "Панавто" Кирилл Павлович на открытии шоурума Aurus.
Aurus — рыночное название проекта "Кортеж", семейства автомобилей класса люкс для первых лиц государства.
Производством занимается госинститут НАМИ при содействии группы Sollers и зарубежных партнеров.