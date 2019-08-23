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РИА Новости

Первый дилерский центр автомобилей Aurus открылся в "Москва-Сити"

12:44 23.08.2019 (обновлено: 14:03 23.08.2019)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПервый шоурум по коммерческим продажам отечественных машин для первых лиц государства проекта "Кортеж" в деловом центре "Москва-Сити"
Первый шоурум по коммерческим продажам отечественных машин для первых лиц государства проекта Кортеж в деловом центре Москва-Сити
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. В "Москва-Сити" открылась галерея Aurus, где можно познакомиться с первой поступившей в продажу моделью — Aurus Senat, передает корреспондент РИА Новости с церемонии открытия.
Сейчас в шоуруме представлена модель Senat в кузове седан с восьмицилиндровым двигателем с двумя турбинами, полным приводом и четырехзонным климат-контролем.

"В ближайшие годы мы планируем наращивать производство и расширять модельный ряд. К линейкам седанов и лимузинов добавится внедорожник, в том числе и с гибридным двигателем. Кроме того, автомобили бренда после старта серийного производства начнут поставляться за рубеж — в первую очередь в Европу и арабские страны", — сказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

Он подтвердил, что в 2020 году выпустят не более 200 машин. Часть из них примет участие в испытаниях, часть предоставят правительству, остальные поступят в свободную продажу.
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"С начала 2021 года серийное производство будет развернуто на мощностях Sollers в Елабуге, что позволит увеличить количество выпускаемых машин до пяти тысяч в год", — сказал глава Aurus Адиль Ширинов.
Автомобили Aurus — рыночное название проекта "Кортеж", семейства автомобилей класса люкс для первых лиц государства. В него входят лимузин, седан, минивэн и внедорожник на единой модульной платформе. Производством занимается госинститут НАМИ при содействии группы Sollers и зарубежных партнеров. Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей.
Открытие первого шоурума автомобилей Aurus
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

В шоуруме представлена первая поступившая в продажу модель Aurus Senat в кузове седан.

Автомобиль Aurus Senat в первом шоуруме по коммерческим продажам отечественных машин для первых лиц государства проекта Кортеж в деловом центре Москва-Сити
1 из 10

В шоуруме представлена первая поступившая в продажу модель Aurus Senat в кузове седан.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров, генеральный директор ООО "Ульяновский автомобильный завод" Адиль Ширинов и гендиректор компании "Панавто" Кирилл Павлович на церемонии открытия шоурума.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, генеральный директор ООО Ульяновский автомобильный завод Адиль Ширинов и генеральный директор компании Панавто Кирилл Павлович на церемонии открытия шоурума
2 из 10

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров, генеральный директор ООО "Ульяновский автомобильный завод" Адиль Ширинов и гендиректор компании "Панавто" Кирилл Павлович на церемонии открытия шоурума.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Российский люксовый автомобиль Aurus Senat оснащен восьмицилиндровым двигателем с двумя турбинами, полным приводом и четырехзонным климат-контролем.

Автомобиль Aurus Senat в первом шоуруме по коммерческим продажам отечественных машин для первых лиц государства проекта Кортеж в деловом центре Москва-Сити
3 из 10

Российский люксовый автомобиль Aurus Senat оснащен восьмицилиндровым двигателем с двумя турбинами, полным приводом и четырехзонным климат-контролем.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Aurus Senat Sedan в базовом исполнении можно будет купить за 18 миллионов рублей.

Салон автомобиля Aurus Senat в первом шоуруме по коммерческим продажам отечественных машин для первых лиц государства проекта Кортеж в деловом центре Москва-Сити
4 из 10

Aurus Senat Sedan в базовом исполнении можно будет купить за 18 миллионов рублей.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

В ближайшие годы разработчики автомобиля планируют наращивать производство и расширять модельный ряд.

Автомобиль Aurus Senat в первом шоуруме по коммерческим продажам отечественных машин для первых лиц государства проекта Кортеж в деловом центре Москва-Сити
5 из 10

В ближайшие годы разработчики автомобиля планируют наращивать производство и расширять модельный ряд.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

К седану и лимузину добавится внедорожник, в том числе и с гибридным двигателем.

Первый шоурум по коммерческим продажам отечественных машин для первых лиц государства проекта Кортеж в деловом центре Москва-Сити
6 из 10

К седану и лимузину добавится внедорожник, в том числе и с гибридным двигателем.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

В 2020 году выпустят не более 200 машин. С 2021-го в Елабуге наладят серийное производство, количество автомобилей вырастет до пяти тысяч в год.

Автомобиль Aurus Senat в первом шоуруме по коммерческим продажам отечественных машин для первых лиц государства проекта Кортеж в деловом центре Москва-Сити
7 из 10

В 2020 году выпустят не более 200 машин. С 2021-го в Елабуге наладят серийное производство, количество автомобилей вырастет до пяти тысяч в год.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Генеральный директор ООО "Ульяновский автомобильный завод" Адиль Ширинов, министр промышленности и торговли Денис Мантуров и генеральный директор компании "Панавто" Кирилл Павлович на открытии шоурума Aurus.

Генеральный директор ООО Ульяновский автомобильный завод Адиль Ширинов, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и генеральный директор компании Панавто Кирилл Павлович на церемонии открытия шоурума в Москва-Сити
8 из 10

Генеральный директор ООО "Ульяновский автомобильный завод" Адиль Ширинов, министр промышленности и торговли Денис Мантуров и генеральный директор компании "Панавто" Кирилл Павлович на открытии шоурума Aurus.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Aurus — рыночное название проекта "Кортеж", семейства автомобилей класса люкс для первых лиц государства.

Автомобиль Aurus Senat в первом шоуруме по коммерческим продажам отечественных машин для первых лиц государства проекта Кортеж в деловом центре Москва-Сити
9 из 10

Aurus — рыночное название проекта "Кортеж", семейства автомобилей класса люкс для первых лиц государства.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Производством занимается госинститут НАМИ при содействии группы Sollers и зарубежных партнеров.

Девушки в первом шоуруме по коммерческим продажам отечественных машин для первых лиц государства проекта Кортеж в деловом центре Москва-Сити
10 из 10

Производством занимается госинститут НАМИ при содействии группы Sollers и зарубежных партнеров.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
1 из 10

В шоуруме представлена первая поступившая в продажу модель Aurus Senat в кузове седан.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
2 из 10

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров, генеральный директор ООО "Ульяновский автомобильный завод" Адиль Ширинов и гендиректор компании "Панавто" Кирилл Павлович на церемонии открытия шоурума.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
3 из 10

Российский люксовый автомобиль Aurus Senat оснащен восьмицилиндровым двигателем с двумя турбинами, полным приводом и четырехзонным климат-контролем.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
4 из 10

Aurus Senat Sedan в базовом исполнении можно будет купить за 18 миллионов рублей.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
5 из 10

В ближайшие годы разработчики автомобиля планируют наращивать производство и расширять модельный ряд.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
6 из 10

К седану и лимузину добавится внедорожник, в том числе и с гибридным двигателем.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
7 из 10

В 2020 году выпустят не более 200 машин. С 2021-го в Елабуге наладят серийное производство, количество автомобилей вырастет до пяти тысяч в год.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
8 из 10

Генеральный директор ООО "Ульяновский автомобильный завод" Адиль Ширинов, министр промышленности и торговли Денис Мантуров и генеральный директор компании "Панавто" Кирилл Павлович на открытии шоурума Aurus.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
9 из 10

Aurus — рыночное название проекта "Кортеж", семейства автомобилей класса люкс для первых лиц государства.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
10 из 10

Производством занимается госинститут НАМИ при содействии группы Sollers и зарубежных партнеров.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
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AurusДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФМоскваРоссияЭкономика
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