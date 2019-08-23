Первый дилерский центр автомобилей Aurus открылся в "Москва-Сити"

Первый шоурум по коммерческим продажам отечественных машин для первых лиц государства проекта "Кортеж" в деловом центре "Москва-Сити"

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. В "Москва-Сити" открылась галерея Aurus, где можно познакомиться с первой поступившей в продажу моделью — Aurus Senat, передает корреспондент РИА Новости с церемонии открытия.

Сейчас в шоуруме представлена модель Senat в кузове седан с восьмицилиндровым двигателем с двумя турбинами, полным приводом и четырехзонным климат-контролем.

"В ближайшие годы мы планируем наращивать производство и расширять модельный ряд. К линейкам седанов и лимузинов добавится внедорожник, в том числе и с гибридным двигателем. Кроме того, автомобили бренда после старта серийного производства начнут поставляться за рубеж — в первую очередь в Европу и арабские страны", — сказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

Он подтвердил, что в 2020 году выпустят не более 200 машин. Часть из них примет участие в испытаниях, часть предоставят правительству, остальные поступят в свободную продажу.

"С начала 2021 года серийное производство будет развернуто на мощностях Sollers в Елабуге, что позволит увеличить количество выпускаемых машин до пяти тысяч в год", — сказал глава Aurus Адиль Ширинов.