Путин поручил Минобороны и МИД оценить угрозу от американских ракет

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета Безопасности поручил Минобороны РФ и МИД проанализировать уровень угрозы для России, создаваемый действиями США по ракетам.

"Вместе с тем, имея в виду вновь складывающиеся обстоятельства, поручаю министерству обороны Российской Федерации, министерству иностранных дел, другим профильным ведомствам проанализировать уровень угрозы, создаваемой упомянутыми действиями Соединённых Штатов для нашей страны, и принять исчерпывающие меры по подготовке симметричного ответа", - сказал Путин.