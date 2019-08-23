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РИА Новости

Путин поручил Минобороны и МИД оценить угрозу от американских ракет

12:42 23.08.2019 (обновлено: 12:52 23.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководителями угледобывающих регионов
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководителями угледобывающих регионов
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета Безопасности поручил Минобороны РФ и МИД проанализировать уровень угрозы для России, создаваемый действиями США по ракетам.
Текст совещания опубликован на сайте Кремля.
"Вместе с тем, имея в виду вновь складывающиеся обстоятельства, поручаю министерству обороны Российской Федерации, министерству иностранных дел, другим профильным ведомствам проанализировать уровень угрозы, создаваемой упомянутыми действиями Соединённых Штатов для нашей страны, и принять исчерпывающие меры по подготовке симметричного ответа", - сказал Путин.
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