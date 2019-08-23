Песков не стал комментировать дело американца Уилана

"Я не могу вам ответить на этот вопрос, я не располагаю информацией. Это не в администрацию президента", - ответил Песков на вопрос журналиста об аресте Уилана.

О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце прошлого года. По заявлению спецслужбы, уроженца Канады схватили во время шпионской акции, Уилану грозит от 10 до 20 лет колонии. По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу. Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно приезжает в Россию с 2007 года. Фабула дела официально не раскрывается из-за секретности.