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РИА Новости

Песков не стал комментировать дело американца Уилана

12:42 23.08.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГражданин США Пол Уилан, обвиняемый в шпионаже против РФ, перед началом рассмотрения ходатайства следствия о продлении срока ареста в Лефортовском суде Москвы. 22 февраля 2019
Гражданин США Пол Уилан, обвиняемый в шпионаже против РФ, перед началом рассмотрения ходатайства следствия о продлении срока ареста в Лефортовском суде Москвы. 22 февраля 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не стал комментировать дело американца Пола Уилана, обвиняемого в РФ в шпионаже.
"Я не могу вам ответить на этот вопрос, я не располагаю информацией. Это не в администрацию президента", - ответил Песков на вопрос журналиста об аресте Уилана.
О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце прошлого года. По заявлению спецслужбы, уроженца Канады схватили во время шпионской акции, Уилану грозит от 10 до 20 лет колонии. По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу. Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно приезжает в Россию с 2007 года. Фабула дела официально не раскрывается из-за секретности.
Гражданин США Пол Уилан в Лефортовском суде Москвы
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Пол УиланФСБ РФДмитрий ПесковРоссияСШАПроисшествия
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