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РИА Новости

Производитель прокомментировал сообщения об отказе Interjet от SSJ100

12:40 23.08.2019 (обновлено: 15:36 23.08.2019)
10957
CC BY-SA 2.0 / SuperJet International / Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Interjet
Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Interjet
CC BY-SA 2.0 / SuperJet International /
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. В "Гражданских самолета Сухого" (ГСС) опровергли сообщения в СМИ о том, что мексиканская авиакомпания Interjet якобы отказывается от самолетов Sukhoi Superjet 100.
Газета "Ведомости" ранее со ссылкой на источники сообщила, что Interjet, единственная зарубежная авиакомпания, эксплуатирующая SSJ100, продает их из-за тяжелого финансового положения.

"Речь не идет об отказе от самолетов SSJ100 и их возврате. Прорабатывается вопрос по частичному ремаркетингу воздушных судов", — заявил РИА Новости представитель ГСС.

Собеседник агентства отметил, что изменение интенсивности эксплуатации SSJ100 в Interjet вызвано, в том числе, состоянием транспортной отрасли Мексики.
Он добавил, что ГСС и партнеры активно работают с Interjet, уже подготовлены предложения по улучшению показателей эксплуатации самолета.
Interjet — один из крупнейших эксплуатантов SSJ-100. Авиакомпания имеет контракт на 30 самолетов, ей уже поставлено 22 воздушных судна. В мае в компании заявили, что используют пять самолетов этой модели и поддерживают постоянный контакт с производителем.
Производство самолетов Sukhoi Superjet 100 в Комсомольске-на-Амуре
Вчера, 12:36РИА Новости
В Кремле прокомментировали данные об отказе мексиканской Interjet от SSJ100
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InterjetГражданские самолеты СухогоSukhoi SuperjetМексикаРоссияВ мире
Популярные комментарии
Интересно то уже рывок? Или еще только прорыв?
23 августа, 13:35
Max Maxov
171900118
пусть летают на боингах там у них еще с какой серии проблемы в програмном обеспечении с закрылками. но чтобы исправить программу- учат пилотов обходить ошибки програмного обеспечения.
23 августа, 13:09
пппавел попов
101401021
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Производство самолетов Sukhoi Superjet 100 в Комсомольске-на-Амуре
В Кремле прокомментировали данные об отказе мексиканской Interjet от SSJ100
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