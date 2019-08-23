Производитель прокомментировал сообщения об отказе Interjet от SSJ100

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. В "Гражданских самолета Сухого" (ГСС) опровергли сообщения в СМИ о том, что мексиканская авиакомпания Interjet якобы отказывается от самолетов Sukhoi Superjet 100.

Газета "Ведомости" ранее со ссылкой на источники сообщила, что Interjet, единственная зарубежная авиакомпания, эксплуатирующая SSJ100, продает их из-за тяжелого финансового положения.

"Речь не идет об отказе от самолетов SSJ100 и их возврате. Прорабатывается вопрос по частичному ремаркетингу воздушных судов", — заявил РИА Новости представитель ГСС.

Собеседник агентства отметил, что изменение интенсивности эксплуатации SSJ100 в Interjet вызвано, в том числе, состоянием транспортной отрасли Мексики.

Он добавил, что ГСС и партнеры активно работают с Interjet, уже подготовлены предложения по улучшению показателей эксплуатации самолета.