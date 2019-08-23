Производитель прокомментировал сообщения об отказе Interjet от SSJ100

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. В "Гражданских самолета Сухого" (ГСС) опровергли сообщения в СМИ о том, что мексиканская авиакомпания Interjet якобы отказывается от самолетов Sukhoi Superjet 100.
Газета "Ведомости" ранее со ссылкой на источники сообщила, что Interjet, единственная зарубежная авиакомпания, эксплуатирующая SSJ100, продает их из-за тяжелого финансового положения.
"Речь не идет об отказе от самолетов SSJ100 и их возврате. Прорабатывается вопрос по частичному ремаркетингу воздушных судов", — заявил РИА Новости представитель ГСС.
Собеседник агентства отметил, что изменение интенсивности эксплуатации SSJ100 в Interjet вызвано, в том числе, состоянием транспортной отрасли Мексики.
Он добавил, что ГСС и партнеры активно работают с Interjet, уже подготовлены предложения по улучшению показателей эксплуатации самолета.
Interjet — один из крупнейших эксплуатантов SSJ-100. Авиакомпания имеет контракт на 30 самолетов, ей уже поставлено 22 воздушных судна. В мае в компании заявили, что используют пять самолетов этой модели и поддерживают постоянный контакт с производителем.