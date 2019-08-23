Песков: повторение ситуации с замалчиванием аварии в Чернобыле невозможно

"Мы с вами не знаем, как и по каким каналам руководство СССР в то время получало информацию. Я могу вам сказать ответственно, что это исключено. Множественность источников, по которым президент получает информацию, – раз. Скорость обмена информацией и внутри страны, и из-за рубежа настолько высока, что фактически такие ситуации, как тогда были с Чернобылем, они невозможны", - сказал Песков.