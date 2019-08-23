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РИА Новости

Песков: повторение ситуации с замалчиванием аварии в Чернобыле невозможно

12:38 23.08.2019 (обновлено: 12:41 23.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 27 февраля 2019
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 27 февраля 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. В современной России ситуация, которая произошла в СССР с замалчиванием аварии на Чернобыльской АЭС, невозможна, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы с вами не знаем, как и по каким каналам руководство СССР в то время получало информацию. Я могу вам сказать ответственно, что это исключено. Множественность источников, по которым президент получает информацию, – раз. Скорость обмена информацией и внутри страны, и из-за рубежа настолько высока, что фактически такие ситуации, как тогда были с Чернобылем, они невозможны", - сказал Песков.
Он добавил, что не знает, смотрел ли Владимир Путин сериал HBO "Чернобыль".
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Дмитрий ПесковРоссияВ мире
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