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РИА Новости

В Кремле прокомментировали данные об отказе мексиканской Interjet от SSJ100

12:36 23.08.2019 (обновлено: 12:37 23.08.2019)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПроизводство самолетов Sukhoi Superjet 100 в Комсомольске-на-Амуре
Производство самолетов Sukhoi Superjet 100 в Комсомольске-на-Амуре
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. В Кремле не считают, что возможный отказ от Sukhoi SuperJet 100 мексиканской авиакомпании Interjet как-то ударяет по имиджу - разные ситуации бывают, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы не стали бы делать такие выводы. Вы знаете, что эта машина все больше и больше эксплуатируется отечественными авиакомпаниями, крупнейшим эксплуатантом является "Аэрофлот", другие компании также летают на этих машинах. По мере того, как этих машин будет становиться больше, соответственно будут улучшаться все параметры и характеристики, это совершенно очевидный факт", - ответил Песков на вопрос, не бьет ли по имиджу российского авиастроения отказ мексиканской Interjet от SSJ.
"Вы знаете, что международная авиационная конъюнктура - штука очень непростая, машины других производителей, как мы знаем, и продают, и не летают, и приземляют и так далее. Разное случается, и это не повод для таких далеко идущих выводов", - добавил он.
Ранее газета "Ведомости" сообщила, что последняя зарубежная авиакомпания, эксплуатирующая российские самолеты Sukhoi SuperJet 100 - мексиканская Interjet - продает их из-за тяжелого финансового положения. По данным газеты, в 2016-2017 годах Interjet перестала платить производителям за запчасти для SSJ100 и начала использовать компоненты лайнеров для поддержания летной годности другой части парка.
Самолет Sukhoi Superjet 100
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3070106
Обсудить 3
Sukhoi SuperjetДмитрий ПесковМексикаРоссияВ мире
Популярные комментарии
Песков просто кладезь оптимизма)))
23 августа, 12:39
SVSlava Void
451002
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Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Interjet
Производитель прокомментировал сообщения об отказе Interjet от SSJ100
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