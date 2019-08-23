В Кремле прокомментировали данные об отказе мексиканской Interjet от SSJ100

"Мы не стали бы делать такие выводы. Вы знаете, что эта машина все больше и больше эксплуатируется отечественными авиакомпаниями, крупнейшим эксплуатантом является "Аэрофлот", другие компании также летают на этих машинах. По мере того, как этих машин будет становиться больше, соответственно будут улучшаться все параметры и характеристики, это совершенно очевидный факт", - ответил Песков на вопрос, не бьет ли по имиджу российского авиастроения отказ мексиканской Interjet от SSJ.