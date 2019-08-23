Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-23T17:29Z
https://ria.ru/20190823/1557823710.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155784/03/1557840354_0:0:1280:720_1036x0_80_0_0_145e707d2dcb9d3212d942cd0a97b08e.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

Источник: Сирия взяла под контроль турецкий наблюдательный пункт около Хамы

12:36 23.08.2019 (обновлено: 17:29 23.08.2019)
846
© РИА НовостиАрмия САР взяла под контроль турецкий наблюдательный пункт в провинции Хама
Армия САР взяла под контроль турецкий наблюдательный пункт в провинции Хама
© РИА Новости
ХАН-ШЕЙХУН (Идлиб, Сирия), 22 авг - РИА Новости. Армия САР взяла населенные пункты в провинции Хама, это означает, что наблюдательный пункт Турции тоже попал под контроль ВС Сирии, сообщил РИА Новости сирийский полевой источник.
"Сирийская армия взяла под контроль Мурк и Лахаия, и Муаркаба в пригороде Хамы, что означает, что наблюдательный пункт Турции находится под контролем сирийской армии", - сказал он.
Ранее правительственная армия Сирии заняла Хан-Шейхун, долгие годы остававшийся оплотом террористов. Корреспондент РИА Новости первым из представителей зарубежных СМИ побывал в освобожденном городе. По его словам, Хан-Шейхун, бывший под контролем экстремистов с 2014 года, очень сильно разрушен, многие здания лежат в руинах. В городе начато разминирование, в первую очередь жилых домов и инфраструктурных объектов.
© РИА НовостиАрмия САР взяла населенные пункты в провинции Хама
Армия САР взяла населенные пункты в провинции Хама
© РИА Новости
Армия САР взяла населенные пункты в провинции Хама
3611001
Обсудить 0
Война в СирииХама (мухафаза)В мире
Рекомендуем
Сирийская армия в провинции Идлиб
Советник Асада пригрозил устранить турецкие пункты наблюдения в Идлибе
РИА
Новости
Путин и Эрдоган
Эрдоган в разговоре с Путиным прокомментировал ситуацию в Идлибе
Освобожденный Хан-Шейхун
Сирийская армия освободила Хан-Шейхун и поселения на севере провинции Хама
Сирийские курды стоят за забором, который обозначает турецко-сирийскую границу на окраине Кобани
Пентагон сообщил о сносе сирийскими курдами укреплений в зоне безопасности
Лента
новостей
Сирийский город Хан-Шейхун в провинции Идлиб
Эксперт оценил влияние взятия Хан-Шейхуна на позиции России по Сирии
Армия САР заняла Хан-Шейхун
Сирийская армия заняла крупнейший оплот террористов в Идлибе Хан-Шейхун
Река Иордан
Сирийский телеканал сообщил о задержании сотрудника израильскими силовиками
Турецкие солдаты стоят на холме с видом на сирийский город Кобани, недалеко от Сурука, на границе между Турцией и Сирией
Турция не покинет окруженный сирийской армией наблюдательный пункт в Идлибе
Производство самолетов Sukhoi Superjet 100 в Комсомольске-на-Амуре
В Кремле прокомментировали данные об отказе мексиканской Interjet от SSJ100
Первые кадры из освобожденного Хан-Шейхуна
Корреспондент РИА Новости первым из журналистов побывал в Хан-Шейхуне
Владимир Путин во время телефонного разговора
Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху
Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Путин выступил с заявлением по выходу США из ДРСМД
Освобожденный Хан-Шейхун
В Кремле поприветствовали взятие Хан-Шейхуна сирийской армией
Сергей Румас
Румас рассказал о принципе "две страны — один рынок" в интеграции с Россией
Первый президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук считает, что конфликт в Донбассе вскоре завершится
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:58"Союз" отвели на безопасное расстояние от МКС
08:56Источник назвал возможную причину неудачи при стыковке "Союза" с МКС
08:37"Союз МС-14" с роботом "Федором" не смог состыковаться с МКС
08:35Умер актер Карло Делле Пьяне
08:34В Приморье дожди размыли временную переправу между Владивостоком и Находкой
08:31Российские подлодки провели пуски баллистических ракет "Булава" и "Синева"
08:23В Биробиджане более 50 человек вывезли из зоны паводка
08:15Под Волгоградом три человека погибли при столкновении автобуса с иномаркой
07:55Более 40 рейсов задержаны и отменены в московских аэропортах
07:47Эксперт оценил последствия отказа CMA CGM от использования Севморпути
07:30Трамп "отлично поговорил" с премьером Дании после отмены своего визита
07:26Трамп заявил, что он не виноват в падении биржевых индексов США в пятницу
06:59Трамп вновь пригрозил ввести "невиданные ранее" налоги на французское вино
06:48Трамп заявил, что КНДР не запрещено испытывать ракеты малой дальности
06:43Трамп выразил готовность к переговорам после повышения пошлин на товары КНР
06:36Трамп не будет возражать, если глава ФРС решит покинуть свою должность
06:31Соратник Зеленского назвал особый статус Донбасса "дорогой в никуда"
06:24США хотят помешать Китаю купить украинскую компанию "Мотор Сич", пишут СМИ
06:23Аваков может стать секретарем СНБО Украины, пишут СМИ
05:59Савченко заявила о начале украинизации России
Лента новостейМолния