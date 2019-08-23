Источник: Сирия взяла под контроль турецкий наблюдательный пункт около Хамы

ХАН-ШЕЙХУН (Идлиб, Сирия), 22 авг - РИА Новости. Армия САР взяла населенные пункты в провинции Хама, это означает, что наблюдательный пункт Турции тоже попал под контроль ВС Сирии, сообщил РИА Новости сирийский полевой источник.

"Сирийская армия взяла под контроль Мурк и Лахаия, и Муаркаба в пригороде Хамы, что означает, что наблюдательный пункт Турции находится под контролем сирийской армии", - сказал он.

Ранее правительственная армия Сирии заняла Хан-Шейхун, долгие годы остававшийся оплотом террористов. Корреспондент РИА Новости первым из представителей зарубежных СМИ побывал в освобожденном городе. По его словам, Хан-Шейхун, бывший под контролем экстремистов с 2014 года, очень сильно разрушен, многие здания лежат в руинах. В городе начато разминирование, в первую очередь жилых домов и инфраструктурных объектов.