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РИА Новости

Песков заявил о начале диалога Путина и Зеленского

12:34 23.08.2019 (обновлено: 15:23 23.08.2019)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о вероятности скорого обмена РФ и Украиной удерживаемыми лицами и возможном улучшении отношений двух стран напомнил слова Владимира Путина об осторожном оптимизме от разговоров с Владимиром Зеленским.
"Пока мы констатируем начало диалога между двумя президентами - между президентом Путиным и президентом Зеленским. И констатируем, как мы уже говорили, определённые контакты, которые осуществляют в развитие этих разговоров, в развитие тех пониманий, которые были достигнуты в ходе этих разговоров. По-прежнему мне пока нечего добавить к этим словам. Хочу только напомнить заявление Путина, заявление последних дней, где он говорил об острожном оптимизме, который также можно констатировать в контексте российско-украинских отношений", - сказал Песков, отвечая на вопрос, можно ли говорить об улучшении отношений между РФ и Украиной в связи с новостями о возможности скорого обмена удерживаемыми лицами.
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Обсудить 7
Владимир ЗеленскийДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияУкраинаПолитика
Популярные комментарии
а Песков сам-то понял, что сказал?
23 августа, 13:27
OYOlga Yael
500005
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