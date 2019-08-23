Песков заявил о начале диалога Путина и Зеленского

"Пока мы констатируем начало диалога между двумя президентами - между президентом Путиным и президентом Зеленским. И констатируем, как мы уже говорили, определённые контакты, которые осуществляют в развитие этих разговоров, в развитие тех пониманий, которые были достигнуты в ходе этих разговоров. По-прежнему мне пока нечего добавить к этим словам. Хочу только напомнить заявление Путина, заявление последних дней, где он говорил об острожном оптимизме, который также можно констатировать в контексте российско-украинских отношений", - сказал Песков, отвечая на вопрос, можно ли говорить об улучшении отношений между РФ и Украиной в связи с новостями о возможности скорого обмена удерживаемыми лицами.