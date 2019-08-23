Силуанов рассчитывает, что закон о защите инвестиций заработает с 2020 года

КЫЗЫЛ, 23 авг - РИА Новости. Закон о защите и поощрении капиталовложений может быть принят в осеннюю сессию Госдумы и тогда он вступит в силу с 2020 года, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов по итогам совещания по ускоренному развитию республики Тывы.

"По нашим планам мы должны внести этот законопроект в правительство в течение месяца и в осеннюю сессию рассмотреть в Государственной думе. Законопроект первоочередной, его ждут инвесторы, в том числе и те, которые работают в регионе. Поэтому мы считаем, что это одна из важных инвестиционно значимых структурных инициатив правительства. Будем делать все необходимое для его ускорения", - сказал он.

В ответ на вопрос, может ли он вступить в силу с начала следующего года, Силуанов ответил: "В наших планах именно такие сроки установлены".

"У нас уже есть согласие в экономическом блоке правительства, осталось урегулировать разногласия по ряду других ведомств", - сообщил он.

Разработанный Минфином проект закона регулирует механизм заключения и реализации соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), заключаемых между РФ и инвестором с целью реализации инвестиционного проекта на территории России и гарантирующих стабильность реализации проекта.