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РИА Новости

Силуанов рассчитывает, что закон о защите инвестиций заработает с 2020 года

12:33 23.08.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПервый вице-премьер РФ, министр финансов РФ Антон Силуанов
Первый вице-премьер РФ, министр финансов РФ Антон Силуанов
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Первый вице-премьер РФ, министр финансов РФ Антон Силуанов . Архивное фото
КЫЗЫЛ, 23 авг - РИА Новости. Закон о защите и поощрении капиталовложений может быть принят в осеннюю сессию Госдумы и тогда он вступит в силу с 2020 года, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов по итогам совещания по ускоренному развитию республики Тывы.
"По нашим планам мы должны внести этот законопроект в правительство в течение месяца и в осеннюю сессию рассмотреть в Государственной думе. Законопроект первоочередной, его ждут инвесторы, в том числе и те, которые работают в регионе. Поэтому мы считаем, что это одна из важных инвестиционно значимых структурных инициатив правительства. Будем делать все необходимое для его ускорения", - сказал он.
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В ответ на вопрос, может ли он вступить в силу с начала следующего года, Силуанов ответил: "В наших планах именно такие сроки установлены".
"У нас уже есть согласие в экономическом блоке правительства, осталось урегулировать разногласия по ряду других ведомств", - сообщил он.
Разработанный Минфином проект закона регулирует механизм заключения и реализации соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), заключаемых между РФ и инвестором с целью реализации инвестиционного проекта на территории России и гарантирующих стабильность реализации проекта.
Планировалось, что документ будет внесен в Госдуму и рассмотрен депутатами в весеннюю сессию 2019 года. Источник в аппарате правительства РФ в конце июля сообщил, что документ не прошел процесс согласований, к нему были серьезные замечания у Минэкономразвития, ФАС, администрации президента, но есть понимание, что такой закон должен быть.
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