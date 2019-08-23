Федотов надеется, что обмен задержанными между Россией и Украиной состоится

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов выразил надежду, что обмен удерживаемых лиц между Украиной и Россией состоится.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о подвижках в вопросе обмена удерживаемых в России и на Украине лиц, заявлял, что "определенные контакты на этот счет осуществляются".

"Мы очень надеемся, что обмен состоится. Совет с 2014 года неизменно выступает за того, чтобы отпустить всех удерживаемых лиц по принципу "всех на всех", - сообщил Федотов РИА Новости.

Ранее адвокат Валентин Рыбин сообщил РИА Новости, что Александр Баранов, Максим Одинцов и Евгений Мефедов примут участие в обмене заключенными между Украиной и РФ, однако дата обмена пока неизвестна. При этом адвокат отказался уточнить число россиян, которые будут участвовать в обмене.

Баранов и Одинцов были задержаны Службой безопасности Украины 20 ноября 2016 года в Херсонской области на границе с Крымом. Минобороны России расценило задержание российских военнослужащих как похищение. Источник РИА Новости позже уточнил, что сотрудники СБУ заманили российских контрактников на пункт пропуска "Джанкой" якобы для передачи им документов о высшем образовании, где задержали. Президент России Владимир Путин назвал задержание военных "вероломством". В феврале 2018 года два районных суда Киева признали военных виновными в госизмене и дезертирстве, приговорив их к 14 и 13 годам лишения свободы.

Россиянин Мефедов, а также украинец Сергей Долженков, проходившие по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года, вышли из СИЗО Николаева 19 августа. Центральный районный суд Николаева 16 августа постановил освободить Мефедова и Долженкова под залог в размере 135 тысяч гривен (5,3 тысячи долларов) за каждого.

Три корабля ВМС Украины 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны, трое из них были ранены, они были госпитализированы и получили медпомощь, их жизни ничто не угрожает. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.