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РИА Новости

Федотов надеется, что обмен задержанными между Россией и Украиной состоится

12:31 23.08.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов выразил надежду, что обмен удерживаемых лиц между Украиной и Россией состоится.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о подвижках в вопросе обмена удерживаемых в России и на Украине лиц, заявлял, что "определенные контакты на этот счет осуществляются".
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"Мы очень надеемся, что обмен состоится. Совет с 2014 года неизменно выступает за того, чтобы отпустить всех удерживаемых лиц по принципу "всех на всех", - сообщил Федотов РИА Новости.
Ранее адвокат Валентин Рыбин сообщил РИА Новости, что Александр Баранов, Максим Одинцов и Евгений Мефедов примут участие в обмене заключенными между Украиной и РФ, однако дата обмена пока неизвестна. При этом адвокат отказался уточнить число россиян, которые будут участвовать в обмене.
Баранов и Одинцов были задержаны Службой безопасности Украины 20 ноября 2016 года в Херсонской области на границе с Крымом. Минобороны России расценило задержание российских военнослужащих как похищение. Источник РИА Новости позже уточнил, что сотрудники СБУ заманили российских контрактников на пункт пропуска "Джанкой" якобы для передачи им документов о высшем образовании, где задержали. Президент России Владимир Путин назвал задержание военных "вероломством". В феврале 2018 года два районных суда Киева признали военных виновными в госизмене и дезертирстве, приговорив их к 14 и 13 годам лишения свободы.
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Россиянин Мефедов, а также украинец Сергей Долженков, проходившие по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года, вышли из СИЗО Николаева 19 августа. Центральный районный суд Николаева 16 августа постановил освободить Мефедова и Долженкова под залог в размере 135 тысяч гривен (5,3 тысячи долларов) за каждого.
Три корабля ВМС Украины 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны, трое из них были ранены, они были госпитализированы и получили медпомощь, их жизни ничто не угрожает. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.
Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом занимавшего в то время пост президента Украины Петра Порошенко в преддверии выборов.
Задержанные украинские моряки на заседании Лефортовского суда города Москвы
22 августа, 20:24Радио
РБК: Россия и Украина обсуждают формулу обмена удерживаемых лиц "33 на 33"
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Нарушение российской границы кораблями ВМС УкраиныСлужба безопасности УкраиныДмитрий ПесковВладимир ПутинМихаил ФедотовМоскваРоссияУкраинаВ мире
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