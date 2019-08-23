Путин поздравил жителей Чечни с открытием самой большой в Европе мечети

"Реализация этого масштабного, впечатляющего проекта - знаменательное событие для жителей Шали и Чеченской республики, исповедующих ислам. Уверен, что эта величественная, одна из крупнейших в Европе мечетей будет способствовать приобщению людей, особенно молодежи, к историческим и религиозным традициям отцов и дедов, укреплению мира и согласия в нашем обществе" - говорится в поздравлении Путина.