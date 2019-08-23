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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Путин поздравил жителей Чечни с открытием самой большой в Европе мечети

12:28 23.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
ШАЛИ (Чечня), 23 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил население Чечни с открытием самой крупной в Европе мечети в чеченском городе Шали, текст поздравительной телеграммы на церемонии открытия зачитал полпред президента в СКФО Александр Матовников.
Мечеть открывают в Шали в пятницу, она будет названа именем пророка Мухаммеда.
Мечеть Гордость мусульман имени пророка Муххаммеда в Шали
Вчера, 11:26Религия и мировоззрение
Золото и ручная роспись: в Чечне открывается крупнейшая в Европе мечеть
"Реализация этого масштабного, впечатляющего проекта - знаменательное событие для жителей Шали и Чеченской республики, исповедующих ислам. Уверен, что эта величественная, одна из крупнейших в Европе мечетей будет способствовать приобщению людей, особенно молодежи, к историческим и религиозным традициям отцов и дедов, укреплению мира и согласия в нашем обществе" - говорится в поздравлении Путина.
Глава государства пожелал всем "успехов и всего самого доброго".
Мечеть "Гордость мусульман", названная именем пророка Мухаммеда, вмещает свыше 30 тысяч молящихся. Она построена из белого мрамора с использованием в оформлении чистого золота и ручных росписей. Кроме того, прилегающая территория сможет разместить до 70 тысяч молящихся. На церемонии открытия присутствуют гости из мусульманских стран, Матовников, министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеВладимир ПутинЧечня
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