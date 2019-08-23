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РИА Новости

Обвиняемому в шпионаже Полу Уилану вызвали в суд скорую помощь

12:21 23.08.2019 (обновлено: 12:31 23.08.2019)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГражданин США Пол Уилан в Лефортовском суде Москвы
Гражданин США Пол Уилан в Лефортовском суде Москвы
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Судья Лефортовского суда Москвы в пятницу решила лично вызвать скорую помощь обвиняемому в шпионаже американцу Полу Уилану, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В ходе заседания, на котором решается вопрос о продлении ареста, иностранец несколько раз жаловался на проблемы со здоровьем.
"Я не ел с семи часов вечера вчерашнего дня, так как утром у меня были назначены медицинские процедуры: у меня сегодня брали кровь и давали лекарство", - заявил Уилан в суде.
Судья Елена Канева предложила мужчине вызвать "скорую", однако он заявил, что ему нужен не фельдшер, а госпитализация в стационар к профильному врачу.
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Тем не менее, судья решила для начала вызвать скорую помощь, сотрудники которой смогут установить, нужна ли ему госпитализация. При этом Канева отметила, что вызовет медиков лично.
О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце прошлого года. По заявлению спецслужбы, уроженца Канады схватили во время шпионской акции, Уилану грозит от 10 до 20 лет колонии. У задержанного есть гражданства США, Канады и Ирландии, также он является подданным Великобритании. По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу.
Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно приезжает в Россию с 2007 года. Мужчина работает старшим менеджером в сфере корпоративной безопасности в компании BorgWarner, которая занимается производством автомобильных компонентов. Фабула дела официально не раскрывается из-за секретности.
Тем не менее, адвокат мужчины Владимир Жеребенков сообщал журналистам, что сотрудники ФСБ задержали Уилана из-за флешки, которую ему передал товарищ в отеле "Метрополь". Как полагал обвиняемый, на накопителе должны были содержаться фотографии из поездки в Сергиев Посад, в ходе которой они вместе с другом посетили лавру. Защитник считает, что из соображений продвижения по службе товарищ подставил Уилана, поскольку он имеет отношение к силовым структурам и "может получить за это звезды".
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Уилан заявил, что не был готов к заседанию суда из-за медицинских процедур
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