Правительство продлило действие правил уничтожения "санкционки" на год

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Правительство РФ продлило еще на один год, до 31 декабря 2020 года, срок действия правил уничтожения сельхозпродукции, сырья и продовольствия, которые запрещены к ввозу в РФ в рамках контрсанкций, следует из постановления кабинета министров, размещенного на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, который вносит изменение в постановление правительства РФ от 31 июля 2015 года, срок действия правил (31 декабря 2019 года) продлен до 31 декабря 2020 года. В списке государств происхождения такой сельхозпродукции, сырья и продовольствия - США, страны ЕС, Канада, Австралия, Норвегия, Украина, Албания, Черногория, Исландия и Лихтенштейн.

Президент РФ Владимир Путин в конце июля 2015 года подписал указ об уничтожении, начиная с 6 августа того же года, продуктов, запрещенных к ввозу в страну в рамках антисанкционных мер (так называемое продовольственное эмбарго). Правительство разрешило уничтожать такое продовольствие любым законным способом. Данная мера не распространяется на товары, ввозимые гражданами для личного пользования. По мнению российских властей, уничтожение санкционных продуктов помогает сократить поток продуктовой контрабанды, так как она становится экономически невыгодной.