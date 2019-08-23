Мемориальная доска Кобзону установлена на здании Донецкого оперного театра

ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Мемориальная доска народному артисту СССР Иосифу Кобзону установлена на здании Донецкого театра оперы и балета, где неоднократно выступал артист, сообщили в пятницу в пресс-службе театра.

"23 августа 2019 года на здании "Донбасс Оперы" установлена мемориальная доска народному артисту СССР, герою труда Российской Федерации, герою Донецкой народной республики Иосифу Давыдовичу Кобзону, как дань памяти человеку, который искренне любил родной Донбасс", - говорится в сообщении на сайте театра.

Отмечается, что Кобзон часто выступал на сцене театра и "поддерживал в сложное военное время жителей Донбасса и артистов театра оперы и балета".