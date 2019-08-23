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РИА Новости
Культура

Мемориальная доска Кобзону установлена на здании Донецкого оперного театра

12:20 23.08.2019 (обновлено: 12:27 23.08.2019)
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© Фото : Донецкий государственный академический театр оперы и балета имени А.Б. СоловьяненкоМемориальная доска народному артисту СССР Иосифу Кобзону установлена на здании Донбасс Оперы
Мемориальная доска народному артисту СССР Иосифу Кобзону установлена на здании Донбасс Оперы
© Фото : Донецкий государственный академический театр оперы и балета имени А.Б. Соловьяненко
ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Мемориальная доска народному артисту СССР Иосифу Кобзону установлена на здании Донецкого театра оперы и балета, где неоднократно выступал артист, сообщили в пятницу в пресс-службе театра.

"23 августа 2019 года на здании "Донбасс Оперы" установлена мемориальная доска народному артисту СССР, герою труда Российской Федерации, герою Донецкой народной республики Иосифу Давыдовичу Кобзону, как дань памяти человеку, который искренне любил родной Донбасс", - говорится в сообщении на сайте театра.

© Фото : Донецкий государственный академический театр оперы и балета имени А.Б. СоловьяненкоМемориальная доска народному артисту СССР Иосифу Кобзону установлена на здании Донбасс Оперы
Мемориальная доска народному артисту СССР Иосифу Кобзону установлена на здании Донбасс Оперы
© Фото : Донецкий государственный академический театр оперы и балета имени А.Б. Соловьяненко
Мемориальная доска народному артисту СССР Иосифу Кобзону установлена на здании Донбасс Оперы
Отмечается, что Кобзон часто выступал на сцене театра и "поддерживал в сложное военное время жителей Донбасса и артистов театра оперы и балета".
Народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года на 81-м году жизни после продолжительной болезни. Кобзон - уроженец Донбасса.
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