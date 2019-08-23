Открывшуюся в Чечне мечеть назовут именем пророка Мухаммеда

ШАЛИ (Чечня), 23 авг - РИА Новости. Самая большая в Европе мечеть, которая открывается в пятницу в чеченском городе Шали, будет названа именем пророка Мухаммеда, объявил на церемонии открытия глава республики Рамзан Кадыров.

"Мы назовем мечеть именем всеми любимого нами заступника в день суда именем пророка Муххаммеда", - объявил Кадыров на церемонии.

Мечеть " Гордость мусульман" будет вмещать свыше 30 тысяч молящихся. Кроме того, прилегающая территория сможет разместить до 70 тысяч молящихся. Она построена из белого мрамора с использованием в оформлении чистого золота и ручных росписей. На церемонии открытия присутствуют гости из мусульманских стран, полпред президента в СКФО Александр Матовников, министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев.