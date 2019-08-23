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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Открывшуюся в Чечне мечеть назовут именем пророка Мухаммеда

12:19 23.08.2019 (обновлено: 18:19 23.08.2019)
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкОткрытие мечети имени пророка Муххаммеда в Шали. 23 августа 2019
Открытие мечети имени пророка Муххаммеда в Шали. 23 августа 2019
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Открытие мечети имени пророка Муххаммеда в Шали. 23 августа 2019
ШАЛИ (Чечня), 23 авг - РИА Новости. Самая большая в Европе мечеть, которая открывается в пятницу в чеченском городе Шали, будет названа именем пророка Мухаммеда, объявил на церемонии открытия глава республики Рамзан Кадыров.
Ранее сообщалось, что мечеть будет названа именем Рамзана Кадырова по решению жителей города Шали.
"Мы назовем мечеть именем всеми любимого нами заступника в день суда именем пророка Муххаммеда", - объявил Кадыров на церемонии.
Мечеть " Гордость мусульман" будет вмещать свыше 30 тысяч молящихся. Кроме того, прилегающая территория сможет разместить до 70 тысяч молящихся. Она построена из белого мрамора с использованием в оформлении чистого золота и ручных росписей. На церемонии открытия присутствуют гости из мусульманских стран, полпред президента в СКФО Александр Матовников, министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев.
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Религия и мировоззрениерелигияРамзан КадыровЧечняЕвропа
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