Фестиваль духовно-нравственных фильмов Fresco стартует в Армении

ЕРЕВАН, 23 авг – РИА Новости. Шестой международный фестиваль современного искусства и духовно-нравственных фильмов Fresco стартует в пятницу в Армении показом российской картины "Со дна вершины", официальная церемония открытия фестиваля состоится 24 августа, сообщили в пресс-службе Минобразования, науки, культуры и спорта.

"Старт фестиваля будет дан 23 августа показом в ереванском кинотеатре "Москва" фильма российского режиссера Тамары Цоцория "Со дна вершины". После этого состоится встреча с режиссером и прототипом главного героя - двукратным паралимпийским чемпионом по горнолыжному спорт Алексеем Мошкиным", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

По данным пресс-службы, официальная церемония открытия пройдет 24 августа во дворе ереванской церкви Святой Анны. Прозвучат произведения армянского композитора Комитаса.

В ходе фестиваля, который продлится до 30 сентября, будут показаны 37 фильмов из 17 стран, в частности из Армении, России, Казахстана, Таджикистана, Ирана, Израиля, Франции, Украины, Италии, США, Сербии, Франции, Испании, Нидерландов.