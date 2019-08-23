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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Фестиваль духовно-нравственных фильмов Fresco стартует в Армении

12:19 23.08.2019
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ЕРЕВАН, 23 авг – РИА Новости. Шестой международный фестиваль современного искусства и духовно-нравственных фильмов Fresco стартует в пятницу в Армении показом российской картины "Со дна вершины", официальная церемония открытия фестиваля состоится 24 августа, сообщили в пресс-службе Минобразования, науки, культуры и спорта.
"Старт фестиваля будет дан 23 августа показом в ереванском кинотеатре "Москва" фильма российского режиссера Тамары Цоцория "Со дна вершины". После этого состоится встреча с режиссером и прототипом главного героя - двукратным паралимпийским чемпионом по горнолыжному спорт Алексеем Мошкиным", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.
По данным пресс-службы, официальная церемония открытия пройдет 24 августа во дворе ереванской церкви Святой Анны. Прозвучат произведения армянского композитора Комитаса.
В ходе фестиваля, который продлится до 30 сентября, будут показаны 37 фильмов из 17 стран, в частности из Армении, России, Казахстана, Таджикистана, Ирана, Израиля, Франции, Украины, Италии, США, Сербии, Франции, Испании, Нидерландов.
Будут организованы выставки, паломничества в храмы, концерты классической и народной музыки, джаз и рок-концерты, презентации других авторитетных фестивалей, в том числе российского "Окно в Европу", международного фестиваля православного кино "Покров" и католических фильмов "Сакрофильм". кинофестиваля "Религия сегодня".
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениерелигия
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