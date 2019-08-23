В Росстате определили регионы с самыми богатыми чиновниками

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Федеральная служба государственной статистики назвала регионы с самыми богатыми чиновниками. Данные Росстата Федеральная служба государственной статистики назвала регионы с самыми богатыми чиновниками. Данные Росстата проанализировал РБК.

Самые высокие зарплаты получают муниципальные управленцы в Ямало-Ненецком (133 тысячи рублей) и Ханты-Мансийском (97 тысяч рублей) автономных округах. При этом самые низкие выплаты у коллег в Псковской области и Забайкальском крае.

В абсолютном выражении на Ямале чиновники зарабатывают в семь раз больше, чем под Псковом (18 тысяч рублей).

В 14 из 85 субъектов муниципальные госслужащие зарабатывают больше, чем средний местный житель. Так, в ЯНАО они получают больше примерно на треть. Такие показатели, в частности, зафиксированы на Крайнем Севере, в Калининграде и Крыму.