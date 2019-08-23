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РИА Новости

В Росстате определили регионы с самыми богатыми чиновниками

12:14 23.08.2019 (обновлено: 15:24 23.08.2019)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкДеньги в кассовом аппарате
Деньги в кассовом аппарате
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Федеральная служба государственной статистики назвала регионы с самыми богатыми чиновниками. Данные Росстата проанализировал РБК.
Самые высокие зарплаты получают муниципальные управленцы в Ямало-Ненецком (133 тысячи рублей) и Ханты-Мансийском (97 тысяч рублей) автономных округах. При этом самые низкие выплаты у коллег в Псковской области и Забайкальском крае.
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В абсолютном выражении на Ямале чиновники зарабатывают в семь раз больше, чем под Псковом (18 тысяч рублей).
В 14 из 85 субъектов муниципальные госслужащие зарабатывают больше, чем средний местный житель. Так, в ЯНАО они получают больше примерно на треть. Такие показатели, в частности, зафиксированы на Крайнем Севере, в Калининграде и Крыму.
Зарплата столичных чиновников составляет 91 тысячи рублей, петербургских – 56 тысяч.
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Популярные комментарии
Зарплата столичных чиновников составляет 91 тысячи рублей, петербургских – 56 тысяч...... Враньё , столько получают мелкие чиновники в рай. центрах .
23 августа, 13:05
Губернатор о.Борнео
5210024
Чушь какая-то.. У нас в захудалом городишке чиновники администрации по 250 получают.. Их, похоже, никто не считал, да и сам-то городок на карте не найдёшь))))
23 августа, 14:16
Malina
2813012
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