На юго-западе Москвы двое детей пострадали при пожаре в пятиэтажке

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Двое детей пострадали при пожаре в пятиэтажном жилом доме на юго-западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.

"Очаг возгорания находился на кухне в квартире на втором этаже дома №1 на улице Остафьевская. С помощью трехколенной лестницы были спасены с балкона горящей квартиры один взрослый и двое детей", - сказал собеседник агентства.