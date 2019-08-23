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РИА Новости

На юго-западе Москвы двое детей пострадали при пожаре в пятиэтажке

12:14 23.08.2019
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© РИА Новости / Николай ХижнякПожар
Пожар
© РИА Новости / Николай Хижняк
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Двое детей пострадали при пожаре в пятиэтажном жилом доме на юго-западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.
"Очаг возгорания находился на кухне в квартире на втором этаже дома №1 на улице Остафьевская. С помощью трехколенной лестницы были спасены с балкона горящей квартиры один взрослый и двое детей", - сказал собеседник агентства.
По его словам, детям потребовалась медицинская помощь. По предварительной информации, они отравились продуктами горения.
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