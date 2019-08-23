Турецкий омбудсмен объяснил, почему не принимает жалобы россиян по бракам

АНКАРА, 23 авг – РИА Новости, Федор Смирнов. Офис турецкого уполномоченного по правам человека не вправе принимать заявления по проблемам браков между гражданами РФ и Турции, в том числе по судьбе детей после развода, однако при нарушении прав матери-россиянки на встречи с детьми ее обращение может быть рассмотрено, заявил в интервью РИА Новости турецкий омбудсмен Шереф Малкоч.
"У нас нет полномочий принимать или рассматривать заявки по проблемам браков между гражданами РФ и Турции. Эти вопросы регулируются нашим Гражданским кодексом, омбудсмен не имеет права вмешиваться в это. Но если после развода, например, нарушаются права матери на встречи с детьми, то мы можем рассмотреть ее обращение", - сказал собеседник агентства.
По его словам, турецкий омбудсмен занимается проблемами находящегося в Турции человека, возникающими у него с государственными учреждениями, независимо от того, является ли он гражданином Турции или нет. "Мы консультируем по вопросам законодательства, юриспруденции, но проблемы брака не входят в нашу сферу нашей деятельности", - добавил Малкоч.