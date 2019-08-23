Турецкий омбудсмен объяснил, почему не принимает жалобы россиян по бракам

"У нас нет полномочий принимать или рассматривать заявки по проблемам браков между гражданами РФ и Турции. Эти вопросы регулируются нашим Гражданским кодексом, омбудсмен не имеет права вмешиваться в это. Но если после развода, например, нарушаются права матери на встречи с детьми, то мы можем рассмотреть ее обращение", - сказал собеседник агентства.