Шереф Малкоч: россияне могут пожаловаться на нарушение их прав в Турции

Находящиеся в Турции граждане России могут обратиться с жалобой на русском языке на нарушение их прав в офис местного уполномоченного по правам человека, заявил в интервью РИА Новости турецкий омбудсмен Шереф Малкоч. Он также рассказал о сотрудничестве с российской коллегой Татьяной Москальковой, о помощи российским туристам и морякам, а также разъяснил вопрос о том, может ли он вмешиваться в конфликты вокруг детей после расторжения браков между гражданами России и Турции.

- Удовлетворены ли вы реализацией соглашения, которое подписали в марте 2017 года с российским омбудсменом Татьяной Москальковой? В каких именно областях вы помогаете российским гражданам в его рамках?

- Действительно, в 2017 году было подписано соглашение между турецким и российским омбудсменами о защите прав человека, в рамках которого мы начали принимать обращения турецких граждан в России и российских граждан в Турции. Этим соглашением предусматривается тесное сотрудничество между турецким и российским омбудсменами, помощь в технических вопросах. Мы также стараемся внести свой вклад в укрепление дружбы, доверия и взаимопонимания между народами Турции и России. В соответствии с соглашением каждая из сторон реагирует на запросы другой стороны как можно скорее, и этот период не превышает месяца с даты их получения.

Периодически мы обращаемся к госпоже Москальковой с жалобами на нарушения прав турок, которые находятся или живут в России, а она нас информирует о проблемах с российскими гражданами, которые находятся или живут в Турции. Мы немедленно сообщаем друг другу о нарушении прав и свобод представителей обоих народов и стремимся к восстановлению их прав в рамках наших полномочий. Области, которые нас интересуют, - бизнес, взаимодействие граждан с властями. Мы также получаем и рассматриваем обращения по визовым проблемам, таможенным процедурам, опеки над детьми, образованию.

Мы принимаем и отвечаем на заявления не только российских граждан, но и граждан других стран, проживающих в Турции, - немцев, сирийцев, украинцев, французов, болгар. Соглашение, подобное заключенному с российским омбудсменом, у нас есть не со всеми из этих стран, но все равно мы помогаем находящимся в Турции их гражданам. Однако в рамках соглашения это можно делать эффективнее.

- Татьяна Москалькова поблагодарила вас за помощь, оказанную российским морякам, которые несколько месяцев находились на борту арестованного в Стамбуле судна Streamline. Не могли бы вы рассказать об этом подробнее?

- Со Streamline получилась интересная история. Владельцы этого корабля - турки, члены экипажа - россияне. Во исполнение судебного решения судно было задержано в прошлом году в стамбульском порту. По просьбе госпожи Москальковой мы выяснили, есть ли у экипажа судна какие-либо проблемы, также получили информацию от администрации порта и губернатора Стамбула. Эти люди, которые долгое время были вдали от своих домов, были эвакуированы с корабля в результате оказанной нами помощи и вернулись в Россию. После этого госпожа Москалькова направила нам очень теплое благодарственное письмо.

- После разводов в российско-турецких семьях бывает много проблем с детьми, конфликтов между супругами по этому поводу. Оказываете ли вы помощь россиянкам, отстаивающим свои права на детей?

- У нас нет полномочий принимать или рассматривать заявки по проблемам браков между гражданами РФ и Турции. Турецкий омбудсмен занимается проблемами находящегося в Турции человека, возникающими у него с государственными учреждениями, независимо от того, является ли он гражданином Турции или нет. Мы консультируем по вопросам законодательства, юриспруденции, но проблемы брака не входят в нашу сферу деятельности. Эти вопросы регулируются нашим Гражданским кодексом, омбудсмен не имеет права вмешиваться в это. Но если после развода, например, нарушаются права матери на встречи с детьми, то мы можем рассмотреть ее обращение.

- В российских СМИ появляются сообщения о том, что граждане России с таким же именем и фамилией, как и россияне, ранее депортированные из Турции по разным причинам и внесенные в черный список, также депортируются, когда хотят въехать в страну. Как вы расцениваете такие ситуации? Можете ли как-либо повлиять на них?

- Я как турецкий омбудсмен не имею права вмешиваться в такие случаи до получения обращения, также я не могу вмешиваться в судебные дела. Но мы можем проводить работу по обращениям. Если российские граждане считают, что на территории Турции они столкнулись с какой-либо несправедливостью и в этом вопросе власти не оказали им адекватную помощь, они могут немедленно обратиться к нам. Это можно сделать очень легко и бесплатно через интернет. Граждане могут подать заявку на своем родном языке, необязательно на турецком.

- Ежегодно из России в Турцию приезжают около 6 миллионов туристов. Могут ли они обращаться к вам в ситуации, связанной с нарушением их прав?