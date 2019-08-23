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РИА Новости

Фрегат "Адмирал Касатонов" ушел на завершающий этап заводских испытаний

12:06 23.08.2019
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкФрегат "Адмирал флота Касатонов"
Фрегат Адмирал флота Касатонов
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Фрегат "Адмирал флота Касатонов". Архивное фото
сМОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Фрегат "Адмирал флота Касатонов" ушел на заключительный этап заводских испытаний, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе судостроительного завода "Северная верфь".
"Построенный на Северной верфи фрегат "Адмирал флота Касатонов" ушел на заключительный этап заводских испытаний. Во время испытаний экипаж и сдаточная команда должны проверить работу всех систем, механизмов, оборудования, технических средств и комплексов, оружия и вооружения", - сказали в ведомстве.
Заводские ходовые и последующие государственные испытания продлятся до декабря. По результатам испытаний и заключения государственной комиссии главком ВМФ адмирал Николай Евменов примет решение о вводе корабля в состав Северного флота.
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"Мы уходим в море на достаточно продолжительный срок, чтобы максимально подготовить корабль к дальнейшей службе. Фрегат уже успели окрестить "Хозяином морей", - отметил командир корабля капитан I ранга Иван Рогатин.
Фрегат "Адмирал флота Касатонов" - первый серийный корабль проекта 22350. Он предназначен для выполнения широкого спектра задач, в том числе поражения надводных кораблей, конвоев, десантных отрядов, поиска и уничтожения подводных лодок и наземных целей, противовоздушной, противолодочной и противоракетной обороны кораблей и судов, совместных действий с морскими десантами, дозорной службой, охраны государственных границ, участия в контртеррористических и миротворческих операциях, обеспечения защиты гражданских судов и объектов производственной деятельности в кризисных и опасных для плавания районах Мирового океана.
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