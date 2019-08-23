Фрегат "Адмирал Касатонов" ушел на завершающий этап заводских испытаний

сМОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Фрегат "Адмирал флота Касатонов" ушел на заключительный этап заводских испытаний, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе судостроительного завода "Северная верфь".

"Построенный на Северной верфи фрегат "Адмирал флота Касатонов" ушел на заключительный этап заводских испытаний. Во время испытаний экипаж и сдаточная команда должны проверить работу всех систем, механизмов, оборудования, технических средств и комплексов, оружия и вооружения", - сказали в ведомстве.

Заводские ходовые и последующие государственные испытания продлятся до декабря. По результатам испытаний и заключения государственной комиссии главком ВМФ адмирал Николай Евменов примет решение о вводе корабля в состав Северного флота.

"Мы уходим в море на достаточно продолжительный срок, чтобы максимально подготовить корабль к дальнейшей службе. Фрегат уже успели окрестить "Хозяином морей", - отметил командир корабля капитан I ранга Иван Рогатин.