Роспотребнадзор опроверг сообщения об опасных комарах на юге России

СОЧИ, 23 авг — РИА Новости. Комары в Сочи не могут заразить человека опасными видами лихорадки, рассказала РИА Новости пресс-секретарь Роспотребнадзора Краснодарского края Ирина Воронкова.

Ранее газета "Известия" сообщила, что жителям России угрожают смертельные тропические болезни из-за изменения популяции комаров на юге страны. В статье говорилось, что опасные насекомые из Египта и Юго-Восточной Азии — переносчики вирусов денге, чикунгунья, зика и желтой лихорадки — получили широкое распространение вдоль всего Черноморского побережья и в Крыму.

В ведомстве опровергли эти данные и заявили, что обстановка на юге стабильная.

"Да, в Сочи живут комары видов Aedes, которые переносят трансмиссивные инфекции. Они живут повсюду. Они всегда были в Сочи. В силу климатических особенностей региона, они не могут сами заболеть и заразить человека", — пояснила Воронкова.

Она уточнила, что возбудители опасных заболеваний не имеют возможности развиться в теле местных комаров. Однако если насекомое перевезти в регион, где лихорадки распространены, оно может заболеть.

В крае зарегистрированы только случаи заболевания лихорадкой Западного Нила, но они единичные и зафиксированы не в Сочи, а в Краснодаре.

Воронкова подчеркнула, что черноморское побережье ежегодно обрабатывается от комаров, после чего Центр гигиены и эпидемиологии проверяет территории на наличие личинок.