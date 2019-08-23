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РИА Новости

Роспотребнадзор опроверг сообщения об опасных комарах на юге России

12:02 23.08.2019 (обновлено: 13:03 23.08.2019)
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© Фото : lksuperboyКомар
Комар
© Фото : lksuperboy
Комар. Архивное фото
СОЧИ, 23 авг — РИА Новости. Комары в Сочи не могут заразить человека опасными видами лихорадки, рассказала РИА Новости пресс-секретарь Роспотребнадзора Краснодарского края Ирина Воронкова.
Ранее газета "Известия" сообщила, что жителям России угрожают смертельные тропические болезни из-за изменения популяции комаров на юге страны. В статье говорилось, что опасные насекомые из Египта и Юго-Восточной Азии — переносчики вирусов денге, чикунгунья, зика и желтой лихорадки — получили широкое распространение вдоль всего Черноморского побережья и в Крыму.
В ведомстве опровергли эти данные и заявили, что обстановка на юге стабильная.

"Да, в Сочи живут комары видов Aedes, которые переносят трансмиссивные инфекции. Они живут повсюду. Они всегда были в Сочи. В силу климатических особенностей региона, они не могут сами заболеть и заразить человека", — пояснила Воронкова.

Она уточнила, что возбудители опасных заболеваний не имеют возможности развиться в теле местных комаров. Однако если насекомое перевезти в регион, где лихорадки распространены, оно может заболеть.
В крае зарегистрированы только случаи заболевания лихорадкой Западного Нила, но они единичные и зафиксированы не в Сочи, а в Краснодаре.
Воронкова подчеркнула, что черноморское побережье ежегодно обрабатывается от комаров, после чего Центр гигиены и эпидемиологии проверяет территории на наличие личинок.
"Эти обработки всегда стропроцентно эффективные. Все под контролем, все комары под контролем", — заключили в сочинском Роспотребнадзоре.
Комар
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РоспотребнадзорСочиКраснодарский крайРоссияОбщество
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