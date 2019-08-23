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РИА Новости

Из Китая в Россию пытались ввезти кухонные доски с нацистской символикой

11:59 23.08.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗона таможенного контроля
Зона таможенного контроля
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зона таможенного контроля. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 23 авг - РИА Новости. Сотрудники Иркутской и Красноярской таможни пресекли ввоз в Россию из Китая товарной партии разделочных кухонных досок с нацистской символикой и портретом Адольфа Гитлера, сообщает Сибирское таможенное управление.
"Товарная партия разделочных досок с нанесенными на них рисунками, содержащими запрещенную в России нацистскую символику Третьего Рейха и портрет Адольфа Гитлера, была выявлена в ходе осуществления таможенного оформления и таможенного контроля товара, ввозимого из Китая", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, товар оформлялся по технологии удаленного выпуска товаров на Иркутском таможенном посту в центре электронного декларирования. Фактический досмотр товара проводили красноярские таможенники, поскольку его ввезли на склады временного хранения в Красноярске.
В управлении пояснили, что в Иркутске к таможенному декларированию ООО из Красноярска представила 639 разделочных кухонных досок. В ходе досмотра среди прочих изделий были выявлены 320 досок, на которые, помимо изображения чашки с кофе и надписи "Coffee", "было также нанесено изображение почтовой марки красного цвета, с предположительным портретом Адольфа Гитлера, а также круглого штампа черного цвета с изображением орла с крестом и надписью "Deutsche Luftpost 1024".
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"Экспертиза, проведенная омской лабораторией судебной экспертизы министерства юстиции Российской Федерации, подтвердила, что в изображении почтовой марки с портретом и почтового штемпеля с изображением орла с крестом и надписью "Deutsche Luftpost" имеется атрибутика или символика, сходная с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения", - сообщает пресс-служба.
Доски с нацистской символикой были арестованы. Отделением торговых ограничений и экспортного контроля Иркутской таможни возбуждено дело об административном правонарушении по факту несоблюдения запретов и ограничений на ввоз товар на таможенную территорию Евразийского экономического союза.
Октябрьский районный суд Иркутска, учитывая признание вины фирмой-импортером и отсутствие умысла на совершение правонарушения, ограничился административным наказанием, конфисковав товар. Все доски с нацистской символикой подлежат дальнейшему уничтожению.
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