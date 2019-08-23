Двух пострадавших в ДТП с автобусом в Подмосковье выписали из больницы

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Двое из шести госпитализированных после ДТП с автобусом на трассе М-9 "Балтия" в Подмосковье выписаны из больницы, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

Автобус Golden Dragon, перевозивший 14 пассажиров из Пскова в Москву, опрокинулся на 69-м километре дороги М-9 "Балтия" в Подмосковье утром 22 августа. В ГИБДД сообщали о восьми пострадавших пассажирах. По предварительной информации, водитель автобуса заснул за рулем. Ространснадзор после инцидента намерен проверить перевозчика "Мобил трак центр". Минздрав Подмосковья уточнил, что в больницу попали шесть человек.