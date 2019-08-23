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РИА Новости

Двух пострадавших в ДТП с автобусом в Подмосковье выписали из больницы

11:56 23.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Двое из шести госпитализированных после ДТП с автобусом на трассе М-9 "Балтия" в Подмосковье выписаны из больницы, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.
Автобус Golden Dragon, перевозивший 14 пассажиров из Пскова в Москву, опрокинулся на 69-м километре дороги М-9 "Балтия" в Подмосковье утром 22 августа. В ГИБДД сообщали о восьми пострадавших пассажирах. По предварительной информации, водитель автобуса заснул за рулем. Ространснадзор после инцидента намерен проверить перевозчика "Мобил трак центр". Минздрав Подмосковья уточнил, что в больницу попали шесть человек.
"В Истринской больнице продолжают находиться трое пострадавших в аварии на трассе М9. Один был переведен в Одинцовскую больницу №2 для продолжения лечения, двое были выписаны домой", - сказали в ведомстве.
Красный крест на новом автомобиле скорой медицинской помощи, переданном учреждениям здравоохранения Свердловской области
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