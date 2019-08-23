Guardian "признала" Крым российским

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Британская газета The Guardian опубликовала фоторепортаж, в котором оказался снимок с фестиваля "Таврида".
В подписи к фотографии говорится: "Крым, Россия. Посетители идут на пятый фестиваль "Таврида — АРТ" недалеко от города Судак". Спустя несколько часов материал отредактировали, убрав из подписи Россию и оставив Крым без обозначения страны.
На Западе не признают результаты референдума, согласно которым Крым стал российским регионом, и считают полуостров временно оккупированной украинской территорией. В The Guardian часто публиковались материалы, осуждающие воссоединение Крыма с Россией.
Референдум прошел в марте 2014 года, после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Москва неоднократно заявляла, что крымчане приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.