Guardian "признала" Крым российским

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Британская газета Британская газета The Guardian опубликовала фоторепортаж, в котором оказался снимок с фестиваля "Таврида".

В подписи к фотографии говорится: "Крым, Россия. Посетители идут на пятый фестиваль "Таврида — АРТ" недалеко от города Судак". Спустя несколько часов материал отредактировали, убрав из подписи Россию и оставив Крым без обозначения страны.

На Западе не признают результаты референдума, согласно которым Крым стал российским регионом, и считают полуостров временно оккупированной украинской территорией. В The Guardian часто публиковались материалы, осуждающие воссоединение Крыма с Россией.