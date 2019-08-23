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РИА Новости

Guardian "признала" Крым российским

11:57 23.08.2019 (обновлено: 16:38 23.08.2019)
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© РИА НовостиРаздел "Лучшие фотографии дня" The Guardian
Раздел Лучшие фотографии дня The Guardian
© РИА Новости
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Британская газета The Guardian опубликовала фоторепортаж, в котором оказался снимок с фестиваля "Таврида".
В подписи к фотографии говорится: "Крым, Россия. Посетители идут на пятый фестиваль "Таврида — АРТ" недалеко от города Судак". Спустя несколько часов материал отредактировали, убрав из подписи Россию и оставив Крым без обозначения страны.
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На Западе не признают результаты референдума, согласно которым Крым стал российским регионом, и считают полуостров временно оккупированной украинской территорией. В The Guardian часто публиковались материалы, осуждающие воссоединение Крыма с Россией.
Референдум прошел в марте 2014 года, после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Москва неоднократно заявляла, что крымчане приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
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Фестиваль "Таврида - Арт"СудакКрымРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
точно, тогда судя вашей логике ваше полное имя эльдораст? все россияне это понимают тож...
23 августа, 13:47
KKrd.avrem
122260011
Ох щас "полетят" петиции от украинских нацианалистов, что их британская газета обидела. А может и увидем главного редактора The Guardian на сайте "Миротворец" ☺
23 августа, 12:12
Спиральтист ...
51610002
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